Theo Janssen: 'In dat geval zou ik Noa Lang op de training eens helemaal...'

De analisten van Studio Voetbal buigen zich over de vraag wie kan doordringen tot bij PSV. De aanvaller kreeg zaterdagavond alle ogen op zich gericht met een fraai doelpunt tegen Willem II (1-1) en zijn daaropvolgende interview bij ESPN, waarin hij de harde kern van PSV bekritiseerde.

Lang neemt nimmer een blad voor de mond, zo ook zaterdag niet. Bij Studio Voetbal worden zijn uitspraken doorgenomen, maar ook zijn veldspel en terughoudendheid om mee te verdedigen bij PSV. Pierre van Hooijdonk vraagt aan tafelgenoot Ibrahim Afellay: “Ibi, naar wie denk jij dat Noa Lang luistert? Ik denk namelijk naar niemand. Of het nou een politieagent is, een leraar, een voetbaltrainer of een aanvoerder… Ik kan genieten van hem als voetballer, maar ik geloof niet dat hij naar iemand luistert.”

Voordat Afellay kan antwoorden, reageert Theo Janssen: “Ik denk dat het ook een beetje een houding is, en dat het intern een lieve en rustige jongen is die wel openstaat voor kritiek. Het is alleen gewoon een slaapkop, een speler die z’n eigen wedstrijd speelt en soms vergeet mee te lopen met z’n verdediger. Ik denk dat hij dat niet eens bewust doet.” Doordat Lang niet mee terug liep, had Mickaël Tirpan in de slotfase vrij baan om de 1-1 te maken.

Janssen krijgt de vraag hoe tot Lang door te dringen is. “Als ik het veld op stapte, deed ik er alles aan om te winnen. Die indruk hadden mensen misschien niet als ze mij zagen voetballen”, lacht Janssen. “Maar ik wilde altijd winnen. Ik zou hem zijn vodden hebben gepakt en hebben gezegd: ‘Vriend, nu ga je meelopen.’ En als hij dan heel negatief reageert, dan zou ik hem op de training een keer helemaal…”

'Rol voor Peter Bosz'

Nog voordat Janssen die zin kan afmaken, zegt Van Hooijdonk lachend: “Maar dag mag niet meer Theo! Tegenwoordig moet je eerst de handschoentjes aan doen.” Volgens Afellay is er in ieder geval een rol weggelegd voor Peter Bosz. “De trainer moet met hem gaan zitten, de beelden voorschotelen en zeggen: ‘Luister, ook jij moet je verdedigende taken uitvoeren. En kan je dat niet opbrengen, dan kom je lekker op de bank zitten.’”

