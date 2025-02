Bewondering voor Eredivisie-club bij Studio Voetbal: 'Dacht dat het Barcelona was'

Bij de analisten van Studio Voetbal van zondagavond is er veel bewondering voor RKC Waalwijk. De Brabanders pakten tien punten uit de laatste vier wedstrijden en wonnen dit weekend met 5-0 van NAC Breda.

RKC leek dit seizoen geruime tijd op degradatie af te stevenen, nadat het dat vorig jaar nipt had ontlopen. Na achttien competitiewedstrijden hadden de Waalwijkers deze jaargang nog maar acht punten behaald. De laatste weken gaat het duidelijk beter.

Ook bij Pierre van Hooijdonk is dat opgevallen. "RKC gaat geweldig. Ik ben er vanmiddag (zondag, red.) geweest, ik dacht dat het Barcelona was", stelt hij bij Studio Voetbal. Theo Janssen verwacht ook wel dat de ploeg van Henk Fraser in de Eredivisie blijft. De huidige nummer vijftien, FC Groningen, heeft zeven punten meer. "Als je ze nu ziet spelen zeker, er zit heel veel speelsheid in. Ze hebben ook goede spelers als Ihattaren, Margaret, Oukili."

Ibrahim Afellay sluit zich daarbij aan. "Oukili is echt een interessante speler voor veel clubs. Echt een goede speler." Janssen blijkt bij Vitesse nog samen te hebben gewerkt met de 24-jarige middenvelder. "Ik heb met hem getraind. Fysiek sterke jongen, technisch vaardig, heeft eigenlijk alles. Alleen hij had nog niet het besef hoe goed hij was."

Pierre van Hooijdonk denkt dat veel mensen RKC te laag inschatten. "Er wordt een beetje gedaan alsof Ihattaren bij RKC met tien bouwvakkers speelt. Margaret en Oukili zijn echt twee geweldige spelers. En ze hebben een aardig spitsje, Zawada." Laatstgenoemde staat nu op negen doelpunten in bijna 1500 Eredivisieminuten.

