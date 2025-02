Berghuis laat zich opvallend eerlijk uit over penaltymoment Weghorst

heeft heel open gedeeld wat hij van het veelbesproken strafschopmoment bij Fortuna Sittard - Ajax (0-2) vond. 'verdiende' een penalty voor zijn ploeg, maar Berghuis weet niet of die straf voor Fortuna terecht was.

De aanvaller van Ajax begon in een interview met ESPN over de matige grasmat, zondag in Sittard. "Een van de belangrijkste dingen in het voetbal: een goede bal en een goed veld. Voetballen was bijna onmogelijk. Iedereen had goed schoeisel aan, we hadden het van tevoren al op de beelden gezien, alleen je bleef gewoon uitglijden."

In de 68ste minuut werd een strafschop van Berghuis gekeerd door Luuk Koopmans. Daarbij gaf de voormalig speler van Feyenoord ook wel een deel van de schuld aan het veld. "Vooral bij de penalty had ik lichtelijke twijfel. Als je diagonaal schiet, over je standbeen, dan ben je bang om uit te glijden. En weet de keeper dat dan ook? Dat is een raar spelletje. Maar gelukkig was Wout daar om in te tikken."

Berghuis had overigens zijn twijfels of de door Weghorst verdiende strafschop wel echt een penalty was. "Een handsbal lijkt het mij niet. Het contactmoment zou misschien kunnen (als reden voor de penalty, red.). Weghorst doet dit slim. Dat hoort ook bij voetbal." Ajax beleefde een moeizame middag in Sittard en kon de 0-1 van Weghorst goed gebruiken. "Je moet manieren zoeken om dit soort wedstrijden te winnen. Hij ruikt het hier gewoon en hij is gehaaid. Dus je hoeft hem niet te vertellen hoe je dat moet doen." Danny Buijs was na afloop totaal niet te spreken over de beslissing van Dennis Higler. Hieronder is het penaltymoment nog eens terug te zien.

Een tumultueuze fase leidt tot de 0-1 voor Ajax ⤵



✋ Hands?

📺 Penalty.

❌ Penalty Steven Berghuis mis

⚽️ Rebound Wout Weghorst raak#foraja — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2025

