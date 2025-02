Waarom staat Ajax bovenaan met een minder doelsaldo dan PSV?

Ajax is de nieuwe koploper van de Eredivisie. De ploeg van Francesco Farioli is PSV gepasseerd, ondanks een minder doelsaldo. Hoe zit dat?

De stand bovenaan de Eredivisie is momenteel als volgt:

Ajax: 21 wedstrijden gespeeld, 51 punten, doelsaldo +27 PSV: 22 wedstrijden gespeeld, 51 punten, doelsaldo +45

Het doelsaldo van PSV is dus een stuk beter, maar daar wordt niet als eerste naar gekeken bij een gelijke stand. Zolang het een tussenstand betreft - en dus niet de eindstand van een seizoen - wordt eerst gekeken wie het minste aantal verliespunten heeft.

We raadplegen het reglement betaald voetbal van de KNVB voor het seizoen 2024/25. Daarin staat: "De rangorde gedurende een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op de ranglijst, dat wil zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de positie. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend."

Ajax won zondag met 0-2 van Fortuna Sittard, terwijl PSV zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen NEC. Volgende week treedt Ajax thuis een tegen Heracles Almelo en ontvangt PSV nummer drie FC Utrecht.

Criteria voor de ranglijst:

Aantal punten Minste aantal verliespunten Doelsaldo Doelpunten voor Onderling resultaat Alfabetische volgorde

Aan het eind van de competitie hebben alle ploegen uiteraard evenveel wedstrijden gespeeld en komt het criterium 'minste aantal verliespunten' op hetzelfde neer als 'aantal punten'.