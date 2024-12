Van viervoudig Talent van de Maand naar grootste tegenvaller bij PSV: 'De frisheid is verdwenen'

Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen maken voor de NOS een kerstrapport op van PSV, de koploper van de Eredivisie. Ze buigen zich daarin ook over de vraag welke speler het meest tegenvalt in de succesvolle ploeg van Peter Bosz. De namen van en worden genoemd.

“Johan Bakayoko valt erg tegen”, concludeert Van der Vaart. “Het lijkt alsof de snelheid er een beetje af is, hij komt zijn mannetjes niet meer voorbij. De frisheid is er al een tijdje vanaf.” Bakayoko werd in het verleden viermaal verkozen tot Talent van de Maand in de Eredivisie en zat ook vijf keer in het Elftal van de Maand, maar dat gebeurde dit seizoen allebei nog niet. Hij speelde 21 officiële wedstrijden en was daarin goed voor 6 doelpunten en 3 assists.

Van Hooijdonk zegt dat hij ‘iets meer’ had verwacht van Rick Karsdorp. “Hij heeft het niet slecht gedaan, maar ik dacht dat het voor hem in de Nederlandse competitie bij het beste elftal makkelijker zou worden. Ik heb niet het idee dat het nu makkelijk gaat.” Janssen sluit zich daar ‘helemaal’ bij aan. “Het centrum is goed, linksback Mauro Júnior of Matteo Dams is prima, middenveld geweldig, voorin ook. Ik kom ook bij Karsdorp uit.”

Karsdorp pas negen keer basisklant

Karsdorp kwam afgelopen zomer transfervrij over van AS Roma en tekende een contract voor een jaar, met de optie voor een extra seizoen. De 29-jarige vleugelverdediger speelde dertien officiële wedstrijden, waarvan vier als invaller. Zondag was hij vanwege fysieke klachten niet aanwezig bij de gewonnen topper tegen Feyenoord (3-0).

