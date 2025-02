Kieft velt kiezelhard oordeel over PSV-tweetal: 'Zit de Europese top niet op te wachten'

Columnist Wim Kieft is zeer kritisch op PSV-spelers en . In de ogen van de voormalig spits zit de Europese top niet te wachten op het duo van de Eindhovenaren. Dat schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Veerman krijgt regelmatig kritiek en dat heeft de middenvelder volgens Kieft grotendeels aan zichzelf te wijten. Zo speelde de 26-jarige rechtspoot een negatieve hoofdrol bij de openingstreffer van Juventus afgelopen week in de Champions League. Hij leverde de bal zomaar in bij Juventus-verdediger Federico Gatti.

"Het komt te vaak voor dat Veerman een negatieve rol voor zich opeist op belangrijke momenten", kraakt Kieft de PSV-middenvelder. "Het balverlies dinsdag bij PSV-Juventus staat niet op zich. In de eerdere wedstrijd in Turijn ging hij bij de 1-0 en 3-0 in de fout. Zijn eerste dramatische dertig minuten bij Nederland-Oostenrijk op het EK in Duitsland staat ieder nog helder op het netvlies. Hij leverde alleen maar ballen in en werd door bondscoach Ronald Koeman naar de kant gehaald."

De voormalig spits van Ajax en PSV vindt dat Veerman door de mand valt als er hoger druk wordt gezet door de tegenstander. "Dan gaat Veerman te vaak in de fout. Op zijn positie met regelmatig fatale gevolgen. Je ziet dat hij moeite heeft met de handelingssnelheid op topniveau. Iemand als Toni Kroos, met wie Veerman enigszins vergelijkbaar is, verloor bij Bayern en Real bijna nooit de bal. Inmiddels is Veerman 26 jaar en omdat de fouten van structurele aard zijn, geloof ik niet dat de Europese top op hem zit te wachten."

Rendement Lang ligt laag

Diezelfde vlieger gaat volgens Kieft op voor ploeggenoot Lang. "Die is zeven maanden jonger en 25 jaar en geeft ook te vaak niet thuis. Zijn rendement ligt erg laag. Om hem te vergelijken met een meer allround aanvaller als Ivan Perisic is mede vanwege diens ervaring als 36-jarige niet helemaal op zijn plaats; het rendement van de Kroaat ligt evenredig hoog. Ook weer tegen Juventus met een belangrijke treffer. Lang moet meer leveren in de Europese duels van PSV. Maak woensdag in Eindhoven eens het verschil tegen Juventus. En dan nog is één duel te weinig. Wil je in de top serieus genomen worden, dan moet je vaker beslissend zijn", stelt Kieft.

