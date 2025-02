PSV door het slijk gehaald: 'Wat is er toch aan de hand?'

Na de bekerstunt van Go Ahead Eagles tegen PSV zijn de reacties in de Nederlandse kranten niet mals voor de Eindhovenaren. De ploeg van Peter Bosz krijgt het verwijt ‘wisselvallig’ te zijn en er wordt gesproken van ‘een seizoen zonder prijs’.

Go Ahead Eagles versloeg PSV woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker. Binnen een half uur stonden de Eagles al op een 0-2 voorsprong, die voor PSV niet meer te overbruggen bleek. De penalty van Ivan Perisic in de 59ste minuut zette de eindstand van 1-2 op het bord.

De Volkskrant ziet in het tweede doelpunt van de Eagles een goed voorbeeld van de ‘honger’ van de ploeg van Paul Simonis, die ‘met lef’ speelde: “Neem alleen al de 0-2 van Victor Edvardsen, na ruim een halfuur. PSV dacht tevergeefs aan een strafschop, maar in de tegenaanval kwam Go Ahead Eagles er vliegensvlug uit. Oliver Antman sprintte de diepte in en werd op maat bediend door Edvardsen. De van nature niet bijster snelle spits zette aan voor een sprint, rende Joey Veerman en Olivier Boscagli eruit, alsof die met een zak aardappelen op hun rug liepen, en rondde beheerst af.”

De Telegraaf spreekt van een ‘historisch feestje in Eindhoven’ voor Go Ahead Eagles, dat voor het eerst sinds 1965 de bekerfinale bereikte. De krant legt het verband tussen de uitschakeling en de prestaties van PSV dit jaar: “Het dit jaar zo wisselvallige PSV dreigde op nationaal niveau andermaal door de ondergrens te zakken, met dure gevolgen.” Met de uitschakeling in de beker dreigt PSV in het tweede seizoen onder Bosz met lege handen achter te blijven.” De Telegraaf weet nog een vervelend detail toe te voegen: “Uitgerekend Go Ahead Eagles, de club waar PSV-trainer Peter Bosz als tiener supporter van was, deed Bosz veel pijn.”

LEES OOK: Beschamend moment van Joey Veerman wordt PSV fataal: Olivier Boscagli is woedend op ploeggenoot

Het Eindhovens Dagblad spreekt van ‘een nieuwe miskleun’. Ook de lokale krant spreekt van een titelloos jaar: “De kans op een seizoen zonder prijs lijkt ineens groot en dat had een paar maanden geleden niemand voorzien. Wat is er toch aan de hand met dit PSV?”

Het ED beschrijft de wisselvalligheid bij PSV: “De ene keer serveert de ploeg van Peter Bosz bijna het meest smakelijke voetbalgerecht dat denkbaar is en een paar etmalen later legt bijna dezelfde ploeg een misbaksel pur sang op de mat.”

