PSV dreigt liefst twaalf (!) spelers te verliezen, ook toekomst clubicoon onzeker

PSV staat voor een grondige renovatie in de selectie, zo schrijft De Telegraaf. Een groot aantal spelers van de Eindhovenaren beschikt over een aflopend contract, terwijl een aantal anderen uitgekeken lijken op hun tijd in het Philips Stadion.

PSV is de afgelopen maanden flink in elkaar gestort. De Eindhovenaren stonden in de winterstop nog met een ruime voorsprong bovenaan in de Eredivisie, maar staan inmiddels tweede met een achterstand van vijf punten op Ajax. Volgens De Telegraaf bestaan er daardoor twijfels over de ‘houdbaarheidsdatum’ van Peter Bosz, maar is de houdbaarheid van de selectie een veel groter probleem.

De nodige spelers hebben namelijk een aflopend contract in Eindhoven. Zo zijn Olivier Boscagli en Walter Benítez nadrukkelijk op weg naar de uitgang, terwijl mogelijk ook Mauro Júnior en Richard Ledezma gratis de deur uit kunnen lopen. Volgens de krant is er voor PSV geen reden om de optie in het contract van Rick Karsdorp te lichten, terwijl de kans bij Ivan Perisic bestaat dat hij zijn loopbaan liever in een grotere competitie af wil ronden. Ook Luuk de Jong heeft nog altijd niet bijgetekend, waardoor een stap naar een ‘exotisch oord’ nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

Ook Johan Bakayoko en Noa Lang zijn hard op weg naar de uitgang bij PSV. Voor de Belg was afgelopen zomer al de nodige interesse en hij heeft komende zomer nog maar een contract voor een seizoen, terwijl Lang er geen geheim van maakt dat hij afgelopen winter graag naar Napoli was vertrokken. Gezien het karakter van Lang is hem komende zomer weer voor de club behouden ‘geen reële optie’. Daarnaast verwacht de krant ook dat Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til gezien hun leeftijd graag een stap maken als er geïnteresseerde clubs komen.

Kleine nieuwe kern, tweede plek cruciaal

Voor Earnest Stewart is het nu zaak om een elftal te bouwen om zijn nieuwe kern, die in ieder geval lijkt te gaan bestaan uit Malik Tillman, Ismael Saibari, Ricardo Pepi en Sergiño Dest. Ook Ryan Flamingo moet in principe blijven, maar gezien zijn prestaties in de Champions League gaat dat mogelijk een lastig verhaal worden voor PSV. Ook Tyrell Malacia, die wordt gehuurd van Manchester United, kan zich bij goede prestaties in de tweede seizoenshelft bij de kern voor komend seizoen voegen. De tweede plek is voor PSV in dit geval wel cruciaal, aangezien de verkopen van Lang en Bakayoko nodig zijn om het gemis van Champions League-inkomsten op te vangen bij een lagere klassering. Daarna zou er voor Stewart nog maar weinig geld over zijn om de selectie van impulsen te voorzien.

