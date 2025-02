Bosz duidelijk: 'We lopen niet gillend in de rondte'

Hoewel het momenteel niet goed gaat met PSV, wil trainer Peter Bosz niet spreken van een crisis. De Eindhovenaren moesten afgelopen woensdag in het bekerduel met Go Ahead Eagles (1-2 nederlaag) de volgende tik incasseren. Van paniek is echter geen sprake in Eindhoven.

PSV oogt sinds het nieuwe jaar aangeslagen en wist in het nieuwe jaar slechts één van de zes Eredivisie-duels winnend af te sluiten. Viermaal werd er gelijkgespeeld, tegen AZ, NEC, Willem II en FC Utrecht, terwijl op bezoek bij PEC Zwolle met 3-1 werd verloren. Daar stond tegenover dat in de KNVB Beker nog wel werd gewonnen van Feyenoord (2-0) en dat in de Champions League de Italiaanse topclub werd Juventus uitgeschakeld. Toch volgde afgelopen woensdag een nieuwe dreun met de uitschakeling in de halve finale van de beker

"Ik hou niet van het woord crisis, dan heb je het idee dat je gillend in de rondte loopt. Zo is het niet, maar ik vind wel dat we beter moeten presteren", aldus Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het competitietreffen met Go Ahead Eagles. "Welk woord je op de situatie plakt, is aan jullie."

"Het bestaan van een trainer is niet altijd dat je rustig achterover kunt leunen. Ik probeer alles te doen om mijn ploeg constant te laten presteren", vervolgt Bosz, die na afloop van de bekernederlaag sprak over een gesprek aan motivatie. Deze woorden herhaalt de oefenmeester vrijdagmiddag opnieuw. "Het mag nooit dat de honger het probleem is, want die honger heb je altijd nodig. Zeker bij een topclub.

Bosz concludeert dat het niet constant genoeg is bij PSV

"Wij mogen niet, wij móeten", is Bosz helder. "Het mentale vermogen is altijd heel belangrijk in topsport. Want je moet het volhouden, ook al is dat soms erg lastig. De schommelingen zijn te groot. Het is niet constant genoeg. Mijn spelers kunnen prima zelf nadenken, dat doen ze nu ook. Dat moet je niet door elkaar halen met de resultaten van het moment. Ik praat iedere dag met mijn spelers. Individueel, met de groep en met de linies", besluit de geplaagde PSV-trainer.

