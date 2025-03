Zoontje van Luuk de Jong in tranen, vlak voor aftrap bij PSV - Ajax

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en Ajax staken de supporters van de thuisclub vuurwerk af in het Philips Stadion. Daardoor zat de sfeer er direct in, al wist niet iedereen de knallen te waarderen.

Jonge kinderen die met de spelers het veld op mochten lopen, schrokken van het vuurwerk. Het zoontje van Luuk de Jong, dat met zijn vader het veld betrad, was in tranen. “Arme heel erg kleine kindjes. Die gingen het veld op met wat PSV'ers en werden getrakteerd op keiharde knallen. Huilen enzo, in de armen van Luuk de Jong. Door de knallen denken we”, schrijft Ajax-supportersvereniging Ajax Life op X.

Walter Benítez had zijn zoontje in de armen, dat met een koptelefoon werd beschermd voor de vele prikkels. Er liepen ook oudere kinderen mee, die minder problemen leken te hebben met het vuurwerk.

