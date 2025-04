Amorim komt met groot nieuws over Zirkzee en Onana

Manchester United-trainer Rúben Amorim is daags voor het treffen met Olympique Lyon in de Europa League met nieuws gekomen over en . Voor de 23-jarige spits is het seizoen ten einde, terwijl de voormalig Ajax-doelman tegen de Fransen terugkeert onder de lat.

Zirkzee moest afgelopen zondag met een blessure de strijd staken tegen Newcastle United (4-1). Na een klein uur greep de Oranje-international na een sprintje naar zijn hamstring. Het was vrijwel direct duidelijk dat het ging om een zware blessure voor Zirkzee. Op de persconferentie voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyon bevestigde Amorim dat het seizoen erop zit voor de aanvaller.

Zowel voor Zirkzee als Manchester United is het een flinke tegenvaller. De spits werd begin dit seizoen nog verguisd door Old Trafford, maar was de laatste weken een van de weinige lichtpuntjes in het teleurstellende seizoen van The Red Devils. Afgelopen week verzorgde Zirkzee in het Groupama Stadium nog voor de 1-2 in het uitduel met Olympique Lyon.

Onana keert terug onder de lat

Op de persconferentie had Amorim ook nog nieuws over Onana. De voormalig Ajax-doelman keert namelijk weer terug onder de lat bij Manchester United. De Kameroener ging vorige week in de heenwedstrijd tegen Les Gones tot tweemaal toe in de fout bij de gevallen Engelse grootmacht, waardoor de uitgangspositie voor de return minder goed is.

Afgelopen zondag maakte Onana geen deel uit van de wedstrijdselectie van Manchester United. Amorim besloot hiertoe omdat hij het belangrijk vond dat de goalie rust zou nemen. Mede ook omdat zijn vrouw onlangs nog is beroofd. "Toen ik die beslissing vorige week nam, heb ik met André gesproken en dat is belangrijk voor mij om uit te leggen wat ik denk. Ik heb het gesprek met mijn coaches maar uiteindelijk is het mijn beslissing. Ik denk dat André het verdient om terug te keren in de competitie", licht Amorim zijn keuze toe.

