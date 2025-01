Deze grote artiest verzorgt half-time show van Champions League-finale 2025

Linkin Park verzorgt op 31 mei de zogeheten half-time show van de Champions League-finale in München, zo weet The Sun. De Amerikaanse rockband, bekend van grote hits als In The End en Numb, heeft het optreden zelf nog niet bevestigd.

Volgens een ‘goed ingevoerde bron’ zullen onder meer de nummers One Step Closer en Papercut, uit het debuutalbum Hybrid Theory, deel uitmaken van het optreden. Verder worden ook wat nieuwere nummers verwacht. Linkin Park bracht in 2024 het album From Zero uit.

De rockband is gedurende 2025 op wereldtournee, met onder meer een optreden in Arnhem op 26 juni, maar heeft een pauze wanneer de Champions League-finale in München plaatsvindt. Zodoende is Linkin Park beschikbaar voor het optreden. The Sun verwacht dat pas over enkele maanden officieel wordt aangekondigd dat Linkin Park de half-time show verzorgt.

De UEFA heeft de afgelopen jaren meer ruimte voor muzikale inbreng rondom Champions League-finales. Zo traden Lenny Krevitz, Dua Lipa, Imagine Dragons en Camila Cabello de afgelopen jaren op rond de finale.

