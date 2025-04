Santiago Giménez 'is de weg kwijt' - La Gazzetta trekt pijnlijke conclusie richting volgend seizoen

beleefde een veelbelovende start bij AC Milan, maar is het inmiddels helemaal kwijt. De Mexicaan, die Feyenoord begin dit kalenderjaar inruilde voor de gevallen Italiaanse grootmacht, was op 18 februari voor het laatst trefzeker. Volgens La Gazzetta dello Sport is de spitspositie een van de ‘problemen’ bij AC Milan die opgelost moeten worden door de nieuwe technisch directeur.

AC Milan eindigde in het afgelopen seizoen nog op de tweede plaats in de Serie A, maar vindt zichzelf op dit moment terug op de zeer teleurstellende negende plek. De achterstand op nummer vier Juventus is met nog wedstrijden te spelen acht punten, waardoor plaatsing voor de Champions League een kansloos verhaal lijkt. Daardoor kan nu al de conclusie worden getrokken dat Sergio Conceição het niet is gelukt om het tij te keren. Volgens La Gazzetta dello Sport moet Igli Tare, die de nieuwe technisch directeur lijkt te gaan worden, dan ook goed gaan kijken naar de positie van hoofdtrainer.

“Als het echt Tare wordt, dan zal hij verantwoordelijk zijn voor het herstellen van twee fouten die aan de basis liggen van dit bizarre seizoen: de keuze voor de trainer en die van de startende spits”, zo schrijft de sportkrant. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de ‘correcties’ die gedurende het seizoen zijn gedaan, ‘niet overtuigend gebleken’. Daarmee doelt het niet alleen op de trainerswissel, maar ook op de invulling van de spitspositie. De roze sportkrant richt de aandacht in eerste instantie op Conceição. “Conceição, die de Supercup won en nog steeds de Coppa Italia mee naar huis kan nemen door Inter te verslaan, nam een team dat op de achtste plaats stond over van zijn Portugese collega (Paulo Fonseca, red.) en staat nu, zoals gezegd, negende.”

‘Giménez is de weg kwijt’

De krant noemt de huidige klassering op de ranglijst ‘geen verrassing’. La Gazzetta hecht bovendien weinig waarde aan de winst van de Supercup en eventueel de beker, gezien het feit dat AC Milan zich niet lijkt te gaan plaatsen voor de Champions League. “In het tijdperk van duurzame budgetten is een plek in de Champions League meer waard dan twee mogelijke trofeeën”, zo klinkt het. Het is daarom nog maar de vraag of Conceição na de zomer nog voor de groep staat bij AC Milan. De tussentijds aangestelde hoofdtrainer lijkt het vertrouwen in Giménez in ieder geval te zijn kwijtgeraakt. De Mexicaan beleefde met twee doelpunten in zijn eerste twee competitieduels een geweldige start in Italië, maar kwam na zijn treffer tegen Feyenoord op 18 februari niet meer tot scoren. Bovendien verscheen hij in de Serie A op 15 maart voor het laatst aan de aftrap.

La Gazzetta laat er geen misverstand over bestaan en beschouwt Giménez als onderdeel van het ‘andere probleem’, namelijk de spitspositie. “Giménez arriveerde in januari voor 28,5 miljoen euro, gepikt van tegenstander Feyenoord in de Champions League-play-offs, zodat hij direct kwalificatie kon helpen bereiken. Doelstelling mislukt. Na een niet slechte start raakte hij de weg kwijt: hij heeft bijna twee maanden niet gescoord, hij is in de laatste vier wedstrijden niet begonnen (hij raakte ook nog eens geblesseerd), terwijl Abraham en Jovic ruimte hebben gevonden”, zo schrijft de krant, die er wel op wijst dat het niet ‘zeker’ is of de twee laatstgenoemden volgend seizoen nog bij AC Milan spelen. Giménez zal in ieder geval aan de bak moeten. Volgens La Gazzetta zal de Mexicaan alleen ‘niet genoeg zijn’. “En dus, Tare of geen Tare, moet de club in actie komen. Want er is weinig tijd en dit deel van het seizoen is alleen zinvol als het wordt gebruikt als voorbereiding op het volgende seizoen.”

Chaos op de transfermarkt

De invulling van de spitspositie vormt een heikel thema voor AC Milan. De club nam Álvaro Morata afgelopen zomer nog voor een bedrag van dertien miljoen euro over van Atlético Madrid, maar de Spanjaard vertrok dit kalenderjaar al op huurbasis naar Galatasaray. Tammy Abraham wordt gehuurd van AS Roma, terwijl João Félix samen met Giménez werd gehaald als winterse versterking. De Portugees was tot op heden pas één keer trefzeker voor AC Milan.

