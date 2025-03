Santiago Giménez faalt bij Napoli - AC Milan: 'VERSCHRIKKELIJK, gewoon vreselijk!'

Na een veelbelovende start worstelt met zijn vorm bij AC Milan. Zondagavond miste hij in de 69ste minuut een strafschop in de uitwedstrijd tegen Napoli.

Bij een 2-0 achterstand kreeg Milan een strafschop, na een overtreding van Philip Billing op Theo Hernández. Vervolgens ging Giménez achter de bal staan. De van Feyenoord overgekomen aanvaller, die in de 55ste minuut was ingevallen, schoot door het midden.

Doelman Alex Meret kende weinig moeite met de penalty. "Goed gedaan Meret, maar dit was een VERSCHRIKKELIJKE penalty van Santi Giménez", schrijft de website Football-Italia. "Het schot was zwak en zonder overtuiging. Gewoon vreselijk!"

Voor Giménez is de gemiste penalty een flinke domper. Hij was in zijn eerste twee competitieduels voor Milan trefzeker, maar sindsdien niet meer in de Serie A. Inmiddels staat de Mexicaan vijf wedstrijden droog.

