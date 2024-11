Ajax emotioneert clubiconen met fraai eerbetoon in supportershome

Ajax heeft met , Frank Rijkaard, Simon Tahamata en Patrick Kluivert vier clubiconen op fraaie wijze geëerd in het supportershome. De vier oud-spelers van de Amsterdammers kregen hier allen een eigen standbeeld.

Ajax heeft woensdag vier nieuwe standbeelden in het supportershome gepresenteerd. Blind, Tahamata en Kluivert waren allen aanwezig om hun nieuwe buste te onthullen. Rijkaard was verhinderd, dus werd zijn gelijkenis door Louis van Gaal onthuld. “Het is een prachtig moment om deze dag hier te zijn”, geeft Blind aan in gesprek met de clubkanalen.

Wat vindt de verdediger van Girona ervan dat hij een standbeeld heeft gekregen? “Heel eervol, eigenlijk”, antwoordt hij. “Ik keek even rond en als je andere standbeelden ziet, wat voor namen daartussen hangen, is dat wel een hele eer en voel ik me wel trots”, geeft Blind aan, die stelt blij en trots te zijn. “Die andere namen zijn legendarisch. Als je daar dan tussen mag hangen, dat is niet iets wat je van tevoren verwacht.”

Tahamata tot tranen geroerd

Nadat Van Gaal het beeld van de afwezige Rijkaard heeft onthuld, is het de beurt aan Tahamata. De 22-voudig international is zichtbaar emotioneel wanneer hij naar voren wordt geroepen. Nadat de voormalig buitenspeler met hulp van Kluivert het doek van zijn beeld af heeft gekregen, staat hij kort de aanwezigen te woord. “Mijn dank is heel groot”, zegt Tahamata, alvorens in tranen weg te lopen bij de microfoon.

'It's an honour' ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) November 20, 2024

