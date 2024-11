Liverpool-sterkhouder komt superlatieven tekort voor Slot

Liverpool-middenvelder is vol lof over zijn trainer Arne Slot. De Argentijn presteert dit seizoen bij The Reds nog beter en dat heeft volgens de 25-jarige middenvelder te maken met een belangrijke wijziging die de Nederlandse oefenmeester heeft doorgevoerd. Mac Allister krijgt van Slot meer vrijheid dan onder Jürgen Klopp.

"Mijn positie onder Jürgen was heel anders. Toen speelde ik vaak als eenzame controleur. Ik was bovenal verdedigend actief. Tegenwoordig geniet ik van de vrijheid die ik krijg doordat we met twee controleurs spelen", aldus Mac Allister, die samen met Ryan Gravenberch een koppel vormt op het middenveld, in gesprek met The Mirror. "Een van ons kan altijd wat verder vooruit. Is de bal op de linkerkant, dan kan ik dat zijn. Aan de andere kant wordt Ryan juist de vooruitgeschoven pion."

"Dus het systeem is een beetje veranderd, maar de belangrijkste ideeën zijn hetzelfde. Ik denk dat de grote verandering misschien wel zit in het geduld hebben om langere periodes in balbezit te zijn en wedstrijden meer te domineren en dat creëert natuurlijk meer kansen. We zitten nog wel in een overgangsperiode. We waren gewend om heel direct te spelen, met meer lange ballen, nu is dat idee compleet anders", vervolgt Mac Allister.

Liverpool is onder Slot uitstekend begonnen aan seizoen. The Reds vinden zichzelf na elf speelronden in de Premier League terug aan kop van de ranglijst, met vijf punten voorsprong op naaste belager Manchester City. Ook in de Champions League gaat het de voormalig Feyenoord-trainer voor de wind. Na vier speelronden in het miljardenbal heeft Liverpool de volle buit: twaalf punten.

Slot weet te imponeren in korte tijd

Mac Allister is dan ook de indruk van wat Slot in korte tijd heeft neergezet bij Liverpool. "Jürgen was hier acht jaar, dus het is niet zo makkelijk om die speelstijl te veranderen, maar dat is waar we aan werken en ik denk dat we het heel goed doen", erkent de Argentijnse middenvelder. "Ik denk dat we allemaal erg blij zijn met de komst van Arne en we weten allemaal hoeveel hij van voetbal weet, dus voor ons is het geweldig en we weten dat dit de reis is die we maken."

De sterkhouder van Liverpool, die in alle wedstrijden in actie kwam voor The Reds, heeft het idee dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden. "Ik heb het gevoel dat er veel positiviteit is binnen de club en we werken fantastisch samen met de nieuwe manager", gaat Mac Allister verder. "We zien echt dat hij geweldige ideeën heeft, zijn mentaliteit en wat hij op ons overbrengt is belangrijk, dus we zijn blij. Zoals ik al zei, we zitten nog steeds in een overgangsfase om te komen waar de manager ons wil hebben.”

