Goudhaantje Salah laat Liverpool optimaal profiteren van puntverlies Man City

Liverpool heeft zondagmiddag optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Manchester City tegen Tottenham Hotspur (0-4). Op bezoek bij hekkensluiter Southampton beleefde de ploeg van Arne Slot een moeilijke middag, maar doelpunten van Dominik Szoboszlai en een dubbelslag van Mohamed Salah bezorgden de Nederlander de overwinning. Namens de thuisploeg waren Adam Armstrong en Mateus Fernandes trefzeker: 2-3.

De eerste helft tussen Southampton en Liverpool ging vrij veelbelovend van start. In de openingsfase kreeg Fernandes zijn schot van afstand niet voldoende richting de hoek, waardoor Caoimhin Kelleher kon keren. Uit de daaropvolgende tegenstoot was het een minuut later Mohamed Salah die het probeerde, maar in de korte hoek op Alex McCarthy stuitte. Direct daarna hoopte de thuisploeg een strafschop te krijgen na een duwtje van Ibrahima Konaté bij Armstrong, maar de scheidsrechter en VAR wilden daar niet in mee.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens begon de wedstrijd wat tot rust te komen. Pas halverwege de eerste helft kwam Liverpool weer dicht bij een doelpunt. Cody Gakpo gaf een scherpe voorzet, die bijna voor de voeten van Salah belandde. Ryan Fraser wist de bal alleen net aan bij de Egyptenaar weg te houden. Een minuut later kreeg Salah de bal wel in de voeten na een voorzet van Gakpo, maar zijn inzet ging huizenhoog over de goal. In de daaropvolgende tien minuten zette Liverpool goed druk, maar Southampton wist hier aardig mee om te gaan. The Reds kregen wel de nodige kansen, maar McCarthy wist zijn doel uitstekend schoon te houden.

In minuut dertig ging het echter helemaal mis voor de thuisploeg. Na een rollertje van Conor Bradley wilde McCarthy rustig opbouwen, maar Liverpool bleef hoog druk zetten. Daarop gaf Flynn Downes een bal door het midden, die op de rand van de zestien werd onderschept door Szoboszlai. De Hongaar twijfelde niet en krulde de bal prachtig in de hoek. Drie minuten later had Downes de kans zijn fout goed te maken, maar hij stuitte uit de draai op Kelleher.

Liverpool leek daarmee zonder problemen richting de rust te gaan, maar na balverlies van Virgil van Dijk kon Tyler Dibling zo richting de goal van Liverpool lopen. Andrew Robertson probeerde hem van de bal te zetten, maar maakte daarbij een overtreding in de zestien. De daaropvolgende strafschop van Armstrong werd door Kelleher gekeerd, maar uit de rebound was de aanvaller wel trefzeker. Kort daarna kreeg Gakpo de bal zo in de voeten van McCarthy, maar hij kreeg deze niet langs de verdediging.

In het tweede bedrijf bleef het spel beide kanten opgaan. Dat resulteerde tien minuten na rust in een geweldige counter van Southampton. Dibling speelde een goede bal op Armstrong, die niet zelfzuchtig was, waarna Fernandes kon afdrukken: 2-1. Daaropvolgend zette Liverpool flink aan, met enkele grote kansen tot gevolg.

In minuut 65 kreeg Salah de bal perfect op maat aangespeeld van Gravenberch. De Egyptenaar zag McCarthy uitkomen en besloot dat de bal maar een aanraking nodig had. Daarop rolde deze langzaam langs de doelman het doel in voor de gelijkmaker. Hoewel Liverpool in het vervolg van de wedstrijd bleef aanzetten, wist de ploeg van Slot maar moeilijk tot grote kansen te komen.

Vlak voor tijd ging voormalig AZ-verdediger Yukinari Sugawara gruwelijk in de fout. De back nam de bal aan in eigen zestien, maar gebruikte zijn hand daarbij, waarna de bal op de stip ging. Vanaf elf meter bleef Salah koel en schoot hij snoeihard zijn tweede van de middag binnen. De Egyptenaar kreeg nog enkele enorme kansen op zijn derde van de dag, maar wist deze niet te benutten.

Door de overwinning profiteert Liverpool optimaal van de nederlaag van Manchester City. De koploper heeft nu 31 punten en vergroot het gat naar de nummer twee tot acht punten. Volgende week kan Liverpool een nieuwe slag slaan in de titelstrijd, wanneer City op bezoek komt op Anfield. Southampton blijft ondanks een goede wedstrijd hekkensluiter met een achterstand van vier punten op nummer negentien Ipswich Town.

