Loting WK voor clubs 2025: het toernooi waar niemand om vroeg, maar wel kreeg

Het vernieuwde wereldkampioenschap voor clubs nadert met rasse schreden. Inmiddels zijn alle deelnemers voor het toernooi van komende zomer in de Verenigde Staten bekend, waarmee het tijd is voor de loting. Donderdagavond vanaf 19.00 uur Nederlandse heeft in Miami, Florida, de loting voor de groepsfase plaatsgevonden (zie hieronder). Een mooi moment om in de geschiedenis én controverse rondom het toernooi te duiken. In dit artikel zet FCUpdate alle informatie over het toernooi op een rij.

Geschiedenis van het WK voor clubs

De geschiedenis van het wereldkampioenschap voor clubs is een erg complexe. Al in 1887 werd het clubtoernooi genaamd de Football World Championship georganiseerd tussen Aston Villa en Hibernian, de winnaars van de FA Cup en Schotse beker. Dat waren op dat moment de enige nationale competities.

Artikel gaat verder onder video

Toch is dit volgens de FIFA niet de eerste keer dat er een globaal clubtoernooi is georganiseerd. De wereldvoetbalbond beschouwt de Sir Thomas Lipton Trophy namelijk als het eerste wereldwijde clubtoernooi. De strijd om deze trofee vond zowel in 1909 als in 1911 plaats in Italië, waarbij deelnemers bestonden uit Engelse, Italiaanse, Duitse en Zwitserse ploegen. Het Engelse West Auckland ging er in beide gevallen met de beker vandoor.

In de jaren vijftig werd de roep om een toernooi georganiseerd door de FIFA groter, dus werd in 1958 de Intercontinental Cup aangekondigd. Dit werd een jaarlijks toernooi waarbij de winnaar van de Europa Cup I/Champions League het opnam tegen de winnaar van de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores. De eerste editie vond plaats in 1960 en werd gewonnen door Real Madrid. De laatste editie van het toernooi werd gehouden in 2004, met een zege voor FC Porto. Namens Nederland wisten Feyenoord (1970) en Ajax (1972 en 1995) de prijs te winnen.

LEES OOK: ESPN schrikt zich rot na Ajax - FC Utrecht: 'We hebben drie keer gecontroleerd of dit cijfer klopt'

In 2000 werd het WK voor clubs zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien, officieel bekend als de FIFA Club World Cup, geïntroduceerd. Tegen die tijd had iedere continentale voetbalbond een prestigieus internationaal toernooi, waardoor het volgens de FIFA noodzakelijk was een globale competitie te organiseren voor de winnaars hiervan. De eerste editie van het toernooi werd gewonnen door Corinthians. In 2001 wilde de FIFA opnieuw een WK voor clubs organiseren, maar door het faillissement van het marketingbureau ISL ging die editie niet door. In 2005 maakte het toernooi een comeback, waarna het ieder jaar werd georganiseerd.

© Imago

Vernieuwd format met meer wedstrijden

Al in 2016 liet FIFA-voorzitter Gianni Infantino doorschemeren bezig te zijn met een uitbreiding van het WK voor clubs. Uiteindelijk kwam de wereldvoetbalbond uit op een toernooi met 24 teams dat in 2021 georganiseerd had moeten worden in China. Door het coronavirus kon die editie echter geen doorgang vinden. Op 16 december 2022, twee dagen voor de WK-finale in Qatar tussen Argentinië en Frankrijk, kondigde de FIFA aan dat het toernooi in 2025 zal plaatsvinden en dat hier 32 teams aan deelnemen.

De 32 plekken voor het toernooi in de Verenigde Staten zijn gebaseerd op de prestaties van clubs in het hoogste continentale toernooi over de afgelopen vier seizoenen. Zo kwalificeren de winnaars van de vier laatste edities van de Europese, Noord-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse Champions Leagues zich voor het toernooi, terwijl dit bij de Afrikaanse en Aziatische Champions Leagues geldt voor de laatste drie winnaars. Bij herhaalde winnaars wordt het ticket uitgegeven aan de club met de hoogste coëfficiënt. Op basis van de coëfficiënt sturen de UEFA (acht), de COMNEBOL (twee), de CAF en de AFC (beiden één) extra deelnemers. Ook in Oceanië wordt de deelnemer gekozen op basis van coëfficiënt, aangezien de OFC maar een deelnemer mag leveren. De laatste plek gaat vervolgens naar een club uit het organiserende land, in dit geval de Verenigde Staten.

LEES OOK: Henderson weigert interview met ESPN: 'Hier is het laatste woord niet over gezegd'

Het feit dat het WK voor clubs zich op deze manier uitbreidt en nog maar een keer in de vier jaar zal worden gehouden, betekent niet dat het oude format in de ban wordt gedaan. De FIFA heeft namelijk de Intercontinental Cup weer uit de kast getrokken, die in 2024 voor het eerst weer wordt georganiseerd. Bij dit jaarlijkse toernooi strijden de kampioenen van de zes verschillende Champions Leagues om de prijs, waarbij de Europese deelnemer zich direct voor de finale plaatst.

Met een compleet vernieuwd format vond de FIFA het ook tijd om een nieuwe trofee te introduceren. De bokaal werd in november door de wereldvoetbalbond geïntroduceerd en is gemaakt in samenwerking met juwelier Tiffany & Co.

The trophy is here! ✨



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024

Controversieel besluit van FIFA

Het introduceren van het nieuwe format van het WK voor clubs en daarnaast het behouden van het oude format onder een nieuwe naam, is de FIFA op de nodige kritiek te staan. Alle deelnemers spelen met het nieuwe WK minstens drie en maximaal zeven extra wedstrijden. Met de enorme toename in het aantal duels op de speelkalender krijgen steeds meer spelers het gevoel dat er te veel van hun lichamen wordt gevraagd. Onder meer Ballon d’Or-winnaar Rodri, die momenteel kampt met een zware knieblessure, heeft al gedreigd met staken door de groeiende wedstrijdkalender.

Ook de World Leagues Association, de vertegenwoordiger van de nationale competities, heeft zich in een brief beklaagd bij de FIFA over de uitbreiding van het WK voor clubs. De organisatie betichtte de wereldvoetbalbond er onder meer van de eigen belangen boven de gezondheid van het spel en de spelers te plaatsen. Daarnaast zou de FIFA weigeren ‘aan de belangen van de nationale competities te denken’ en zorgen ze er continu voor dat ‘de kalender overvol raakt’. Volgens de bond is dat laatste niet waar, aangezien de Confederations Cup, tussen de landen die de verschillende continentale toernooien hebben gewonnen, juist is geschrapt.

© Imago

Deelnemersveld compleet

Nu afgelopen zaterdag de finale van de Copa Libertadores is gewonnen door Botafogo, is het complete deelnemersveld van het WK voor clubs bekend. De loting voor de groepsfase zal donderdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Namens het organiserende land, de Verenigde Staten, doet het Inter Miami van Lionel Messi mee. Verder nemen de volgende landen deel aan het toernooi:

Europa: Chelsea (Engeland, winnaar Champions League 2020/21), Real Madrid (Spanje, Winnaar Champions League 2021/22 en 2023/24), Manchester City (Engeland, winnaar Champions League 2022/23), Bayern München (Duitsland, coëfficiënten), Paris Saint-Germain (Frankrijk, coëfficiënten), Internazionale (Italië, coëfficiënten), FC Porto (Portugal, coëfficiënten), Benfica (Portugal, coëfficiënten), Borussia Dortmund (Duitsland, coëfficiënten), Juventus (Italië, coëfficiënten), Atlético Madrid (Spanje, coëfficiënten), Red Bull Salzburg (Oostenrijk, coëfficiënten).

Zuid-Amerika: Palmeiras (Brazilië, winnaar Copa Libertadores 2021), Flamengo (Brazilië, winnaar Copa Libertadores 2022), Fluminense (Brazilië, winnaar Copa Libertadores 2023), Botafogo (Brazilië, winnaar Copa Libertadores 2024), River Plate (Argentinië, coëfficiënten), Boca Juniors (Argentinië, coëfficiënten).

Noord-Amerika: Monterrey (Mexico, winnaar Champions Cup 2021), Seattle Sounders (VS, winnaar Champions Cup 2022), Club León (Mexico, winnaar Champions Cup 2023), Pachuca (Mexico, winnaar Champions Cup 2024).

Azië: Al Hilal (Saudi-Arabië, winnaar Champions League 2021), Urawa Red Diamonds (Japan, winnaar Champions League 2022), Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten, winnaar Champions League 2023/24), Ulsan HD FC (Zuid-Korea, coëfficiënten).

Afrika: Al Ahly (Egypte, winnaar Champions League 2020/21, 2022/23 en 2023/24), Wydad Casablanca (Marokko, winnaar Champions League 2021/22), ES Tunis (Tunesië, coëfficiënten), Mamelodi Sundowns (Zuid-Afrika, coëfficiënten).

Oceanië: Auckland City (Nieuw-Zeeland, coëfficiënten).

De potindeling voor de loting van donderdagavond was als volgt:

Pot 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Pot 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Internazionale, FC Porto, Atlético Madrid, Benfica, Juventus, Red Bull Salzburg.

Pot 3: Al Hilal, Ulsan HD FC, Al Ahly, Wydad Casablanca, CF Monterrey, Club León, Boca Juniors, Botafogo.

Pot 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, ES Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Volledige loting WK voor clubs 2025

Bij de loting in Miami, waar onder andere Ronaldo, Alessandro Del Piero, Arsène Wenger, Ivanka Trump en Adriana Lima (foto onder) hun opwachting maakten, zijn de 32 deelnemende ploegen aan het WK voor clubs als volgt verdeeld over de acht poules verdeeld:

Groep A

Palmeiras

FC Porto

Al Ahly

Inter Miami

Groep B

Paris Saint-Germain

Atlético Madrid

Botafogo

Seattle Sounders

Groep C

Bayern München

Auckland City FC

Boca Juniors

Benfica

Groep D

Flamengo

ES Tunis

Chelsea

Club Léon

Groep E

River Plate

Urawa Red Diamonds

CF Monterrey

Internazionale

Groep F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan HD FC

Mamelodi Sundowns

Groep G

Manchester City

Wydad Casablanca

Al Ain

Juventus

Groep H

Real Madrid

Al Hilal

CF Pachuca

Red Bull Salzburg

© FIFA.com

Speelsteden

Het WK voor clubs zal komende zomer worden gespeeld in de Verenigde Staten van Amerika. Het toernooi zal worden geopend op 15 juni 2025, waarna de finale plaatsvindt op 13 juli 2025. Doordat er geen wedstrijd voor de derde plaats is, bestaat het toernooi uit 63 wedstrijden, die in twaalf speelsteden verspreid door het land zullen worden gehouden. De openingswedstrijd vindt plaats in het Hard Rock Stadium in Miami, Florida, terwijl de finale wordt gespeeld in het MetLife Stadium in New York en New Jersey. In de volgende stadions zullen ook wedstrijden worden gespeeld tijdens het WK voor clubs in de Verenigde Staten:

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

TQL Stadium (Cincinnati, Ohio)

Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)

Rose Bowl Stadium (Los Angeles, California)

GEODIS Park (Nashville, Tennessee)

Camping World Stadium (Orlando, Florida)

Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania)

Lumen Field (Seattle, Washington)

Audi Field (Washington, D.C.)

LEES OOK: Ultieme beloning lonkt voor Slot na meesterlijke maand met Liverpool

Uitzendrechten

De FIFA maakte woensdag bekend dat de uitzendrechten voor het WK voor clubs zijn vergeven aan de streamingdienst DAZN. Het bedrijf spreekt zelf van een baanbrekende deal en zal alle 63 wedstrijden live en gratis uitzenden via de platforms van DAZN. De Britse streamingdienst heeft daarnaast de mogelijkheid sublicenties uit te geven aan lokale tv-aanbieders.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Real Madrid richt pijlen op Gravenberch, schrikt van enorme vraagprijs van Liverpool’

Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch is op de radar verschenen bij Real Madrid, dat echter geschrokken zou zijn van de hoge vraagprijs.