Ultieme beloning lonkt voor Slot na meesterlijke maand met Liverpool

Arne Slot ziet een geweldige novembermaand met Liverpool mogelijk bekroond worden met een persoonlijke award. De voormalig trainer van onder meer AZ en Feyenoord loodste zijn ploeg vorige maand naar overwinningen op Brighton & Hoe Albion, Aston Villa en Southampton en is daarom niet meer dan logisch genomineerd voor de prijs Manager of the Month in de Premier League. Slot heeft concurrentie van Fabian Hürzeler (Brighton), die de award dit seizoen al eens in ontvangst mocht nemen, en Gary O’Neill (Wolverhampton Wanderers).

Het is zeker niet de eerste keer dat Slot in aanmerking komt om verkozen te worden tot manager van de maand in de Premier League. De opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool behoorde in de eerste drie maanden van dit seizoen eveneens tot de kanshebbers, maar toen ging de prijs telkens naar een andere kandidaat. In augustus ging Hürzeler ermee aan de haal, in september was de prijs voor Enzo Maresca en in oktober mocht Nuno Espírito Santo zich de gelukkigste noemen. Hürzeler is evenals Slot opnieuw genomineerd. De trainers van respectievelijk Brighton & Hove Albion en Liverpool hebben concurrentie van O’Neill van Wolverhampton.

Het moet toch heel gek lopen wil Slot voor de vierde keer op rij naast de award grijpen. De Nederlander beleefde als trainer van Liverpool een foutloze maand in eigen land. Liverpool won op 2 november met 2-1 van Brighton, was een week later met 2-0 te sterk voor Aston Villa en rekende bijna twee weken geleden af met Southampton (2-3). Mede dankzij de sterke resultaten in november gaat Liverpool ruim aan kop in de Premier League. De ploeg van Slot heeft de voorsprong op de eerste achtervolgers wel verkleind zien worden. The Reds kwamen woensdagavond op bezoek bij Newcastle United niet verder dan een 3-3 gelijkspel, terwijl concurrenten Arsenal (2-0 tegen Manchester United) en Chelsea (1-5 bij Southampton) wél wisten te winnen. Het verschil tussen de lijstaanvoerder en de clubs uit Londen is echter nog altijd fors, liefst zeven punten.

Speler van de Maand

Slot is mogelijk niet de enige belangrijke kracht bij Liverpool die in de prijzen valt dankzij de prestaties in november. Voor de award voor Player of the Month zijn naast Matheus Cunha (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Martin Ødegaard, Bukayo Saka (beiden Arsenal), João Pedro (Brighton) en Yoane Wissa (Brentford) namelijk ook Ryan Gravenberch en Mohamed Salah genomineerd. Op Salah staat eigenlijk al vanaf het begin van dit seizoen geen maat en ook in november was hij niet te houden. Met vier doelpunten en een assist had hij een groot aandeel in de drie overwinningen van Liverpool. Salah staat in de Premier League al op dertien doelpunten en acht assists. Woensdagavond maakte hij er nog twee tegen Newcastle United.

The Egyptian King is ook in de race voor het mooiste doelpunt van de maand november. Hij krulde op 2 november schitterend raak tegen Brighton & Hove Albion.

These eight players lit up the Premier League in November ✨



Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards — Premier League (@premierleague) December 5, 2024 Here are the nominees for November's @barclaysfooty Manager of the Month award!



👔 Fabian Hurzeler

👔 Gary O'Neil

👔 Arne Slot#PLAwards — Premier League (@premierleague) December 5, 2024 EIGHT incredible goals have been nominated for November's Guinness Goal of the Month 🍿



Who should take the prize?#PLAwards — Premier League (@premierleague) December 5, 2024

