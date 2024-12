Arne Slot is woest in minuut 92 van waar voetbalgevecht tegen Newcastle

Liverpool leek bij Newcastle op weg naar de achtste overwinning in successie. Het knokte zich twee keer terug van een achterstand maar incasseerde in de laatste minuut van de officiële speeltijd de gelijkmaker; 3-3. Mohamed Salah leek matchwinner te worden, maar Fabian Schär profiteerde van mistasten van Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher. Na zeven overwinningen op een rij leed Liverpool daardoor weer eens puntenverlies. Het was pas de derde keer in 21 wedstrijden onder Arne Slot dat zijn ploeg niet won. De voorsprong op nummer twee Chelsea (1-5 winst bij Southampton) slonk wel tot zeven punten.

Na de eclatante overwinningen op Real Madrid en Manchester City stond voor Liverpool de lastige midweekse uitbeurt bij Newcastle United op het programma. The Reds reisden af in de wetenschap dat de laatste vijftien onderlinge ontmoetingen tegen the Magpies niet werden verloren. Tel daar de uitstekende seizoenstart bij op en de favorietenrol van Liverpool was verklaard. Na de twee uitstekende wedstrijden afgelopen week was het wel de vraag of de ploeg van Arne Slot zich weer zou kunnen opladen. Iets wat in de bijzonder drukke decembermaand vaker gevraagd zal worden van de koploper van de Premier League. Er staan maar liefst negen wedstrijden op het programma in de laatste maand van het jaar, waarvan vijf buiten de stadsgrenzen en ook nog de Merseyside-derby aanstaande zaterdag bij Everton.

Newcastle United was de laatste weken wat wisselvallig. Bij Chelsea werd in competitieverband met 2-1 verloren, maar volgde de revanche op de Londenaren al snel in het tweede bekertoernooi (2-0). Daarna was er een 1-0 winstpartij op Arsenal en een 1-3 zege bij het verrassende Nottingham Forest gevolgd door een 0-2 thuisnederlaag tegen West Ham United en een 1-1 gelijkspel bij Crystal Palace. Meevaller voor de thuisclub was het meespelen van Alexander Isak, die hersteld was van een schouderblessure.

In vergelijking met de gala-show tegen Manchester City had Arne Slot zijn elftal wat gewijzigd. Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai en Luis Diaz begonnen op de bank. Dat maakte een basisplaats mogelijk voor Jarell Quansah, Curtis Jones en Darwin Nunez.

De eerste helft voltrok zich volgens het scenario dat Newcastle graag wilde met veel strijd en duels om de bal. Liverpool had het bijzonder lastig, maar kwam wel tot twee goede schoten via Alexis Mac Allister waarbij de tweede poging van de Argentijn tegen de buitenkant van de paal ging. Namens de thuisclub raakte Jacob Murphy het aluminium. De slotfase van de eerste helft was helemaal voor Newcastle United, ingeleid door een prachtige treffer van Isak. Zijn vijfde van het seizoen. Liverpool leed ongebruikelijk veel balverlies en incasseerde gele kaarten die werden getoond aan Jarell Quansah en Ryan Gravenberch. Mac Allister had al eerder geel gezien en mist daardoor de stadsderby bij Everton.

Liverpool startte niet overtuigend aan de tweede helft, maar kwam wel snel op gelijke hoogte via Curtis Jones op aangeven van Mohamed Salah. Nu waren het de gasten die door wilde drukken. Gakpo schoot via een verdediger naast. Even later kopte de Nederlander de bal knap voor het doel, waar de inglijdende Darwin Nunez een teenlengte tekortkwam om The Reds op voorsprong te zetten. Het doelpunt viel aan de andere kant en kwam van de voet van Anthony Gordon die via de hand van Liverpool-doelman raak schoot. De hand van Newcastle-goalie Nick Pope voorkwam juist een snelle gelijkmaker. Nadat de 3-1 van Isak vanwege buitenspel afgekeurd werd, egaliseerde Salah met zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. In de slotfase had Salah pech met een fraai schot tegen de paal. Niet veel later leek de Egyptenaar de wedstrijd te beslissen, totdat Fabian Schär profiteerde van de fout van Kelleher.

Woede bij Arne Slot

Heel Liverpool vroeg in minuut 92 om een strafschop, na een vermeende handsbal van Dan Burn, maar daar ging de arbitrage niet in mee. Scheidsrechter Andrew Madley en de videoarbitrage waren van mening dat Burn zijn arm langs het lichaam hield, toen hij een schot tegen het lichaamsdeel kreeg. Slot was zijn frustratie zichtbaar niet de baas.