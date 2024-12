Nederlanders van Liverpool zakken door het ijs: opvallend laag cijfer voor Gravenberch

Liverpool boekte vorige week nog knappe en overtuigende zeges op Real Madrid en Manchester City, maar is er niet in geslaagd die geweldige prestaties een passend vervolg te geven. De formatie van coach Arne Slot moest woensdagavond op bezoek bij Newcastle United uiteindelijk genoegen nemen met een punt (3-3). , én hadden evenals in de kraker tegen Manchester City allemaal een basisplaats, maar wisten op St. James’ Park een stuk minder hun stempel te drukken op het spel.

Liverpool Echo laat er geen misverstand over bestaan: Gravenberch speelde woensdagavond tegen Newcastle United met afstand zijn slechtste wedstrijd van dit seizoen. De middenvelder moest vorig seizoen onder Jürgen Klopp nog heel veel geduld opbrengen, maar is sinds de komst van Slot een zekerheidje in het elftal. Niet voor niets liet Slot de oud-speler van Ajax en Bayern München in de eerste dertien competitieduels van begin tot eind staan. Gravenberch werd tegen Newcastle United voor het eerst dit seizoen vroegtijdig naar de kant gehaald en dat was volgens Liverpool Echo niet meer dan logisch.

“Hij verloor de bal drie keer op gevaarlijke posities op het middenveld”, zo schrijft het lokale medium, dat het optreden van Gravenberch beoordeelt met het rapportcijfer 4. De basisklant van het Nederlands elftal had moeite met het tempo en kon in aanvallend opzicht niet zijn stempel drukken. “Hij had weinig voorwaartse dreiging. Lichte verbetering na de rust, maar zijn minst effectieve prestatie sinds lange tijd”, zo leest het. Gravenberch incasseerde bovendien zijn vierde gele kaart van dit seizoen. Hij moest na een kleine zeventig minuten plaatsmaken voor Dominik Szoboszlai.

LEES OOK: ‘Zonder Gravenberch had Liverpool niet bovenaan gestaan’

Van Dijk kan niet imponeren

Gravenberch is zeker niet de enige Nederlander die het woensdagavond in Newcastle liet afweten bij Liverpool. Van Dijk werd na de kraker tegen Manchester City nog overladen met complimenten - zo noemde Liverpool-icoon Jamie Carragher hem ‘de beste verdediger in de historie van de Premier League’ - maar speelde op St. James’ Park misschien ook wel zijn slechtste wedstrijd sinds lange tijd. Volgens Liverpool Echo - dat zijn optreden beoordeelt met een 5 - kwam Van Dijk bij lange na niet in de buurt van het niveau dat hij de voorbije wedstrijden nog wel wist te halen. “Hij genoot niet van de aandacht van Isak. Tweede helft was iets beter, maar een zeldzame struggle voor de aanvoerder”, aldus het lokale medium.

Van de drie Nederlanders krijgt Gakpo van Liverpool Echo nog het hoogste rapportcijfer, namelijk en zes. “Hij was voor de rust de beste veldspeler van Liverpool”, zo leest het. Gakpo, in de krakers tegen Real Madrid en Manchester City nog belangrijk met een doelpunt, slaagde er echter niet in zijn goede eerste helft een vervolg te geven en werd door Slot tegelijkertijd met Gravenberch naar de kant gehaald. Gravenberch en Van Dijk krijgen overigens niet overal onvoldoendes. “Kon zijn verdediging niet op zijn gebruikelijke manier organiseren, aangezien Liverpool in bepaalde periodes van de wedstrijd uit elkaar werd getrokken. Ziet er veiliger uit met Ibrahima Konaté naast hem en zal hopen dat de Fransman terugkeert in de ploeg”, zo schrijft Express over Van Dijk, die centraal achterin werd vergezeld door Joe Gomez.

Het optreden van Van Dijk wordt door het medium beoordeeld met een 6, evenals Gravenberch. Gakpo ontvangt daarentegen een onvoldoende. Liverpool en z'n Nederlanders krijgen zaterdag al de kans om zich te herstellen van het puntenverlies in Newcastle, dat uiteindelijk werd opgelopen door een blunder van doelman Caoimhín Kelleher in de slotfase. De formatie van Slot neemt het over twee dagen op tegen stadgenoot Everton.

Defence is getting all the blame here but the midfield has been piss poor. Gravenberch’s worst performance by some distance. — BEN (@SMXLFC) December 4, 2024 This Gravenberch performance is what happens when you start a DM four games in a row.



Should have started Szoboszlai. — Watch LFC (@Watch_LFC) December 4, 2024 Gravenberch looked absolutely knackered tonight.



I'm telling you now if we don't get a midfielder in January we are winning no Premier League.



Slot is having to overplay some of our players due to squad size.



He is going to have same issues in March and April as Klopp had if… — John O Sullivan (@Corballyred) December 4, 2024

