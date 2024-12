‘Zonder Gravenberch had Liverpool niet bovenaan gestaan’

Liverpool en Arne Slot hebben de koppositie in de Premier League te danken aan , zo stelt voormalig verdediger Steve Nicol. De Nederlander laat zich volgens Nicol op zowel aanvallend als verdedigend vlak gelden bij The Reds.

Liverpool maakt onder Arne Slot grote indruk in de Premier League. Afgelopen weekend werd titelhouder Manchester City op Anfield met 2-0 verslagen, waardoor de voorsprong op de ploeg van Pep Guardiola al elf punten bedraagt. “In mijn optiek had Liverpool zonder Gravenberch niet bovenaan gestaan in de Premier League. Zo belangrijk is hij voor het elftal geweest”, begint Nicol, die met Liverpool vier keer kampioen werd, bij het Britse ESPN.

LEES OOK: ‘Liverpool voldoet niet aan verwachtingen Van Dijk’

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens krijgt Nicol de vraag of Liverpool zonder Virgil van Dijk en Mohamed Salah ook bovenaan zou hebben gestaan, wat volgens de oud-verdediger genoeg zegt. “Door hem in een adem te noemen met Salah, laat je al merken hoe goed Gravenberch de afgelopen maanden is geweest bij Liverpool.” De Schot ziet dat Salah in bloedvorm is. “Maar Gravenberch presteert dit seizoen minstens zo goed, daar is geen twijfel over.”

LEES OOK: Arne Slot verslaat Pep Guardiola en spreekt hem met deze vier woorden toe

“Noem mij iemand die je hebt gesproken in deze show of ergens anders die had voorspeld dat Gravenberch zo enorm goed zou zijn”, gaat Nicol verder tegen presentator Dan Thomas, die stelt dat Van Dijk en Salah heel belangrijk zijn voor Liverpool in verdedigend en aanvallend opzicht. “Gravenberch is ook in de verdediging heel belangrijk. Daar heeft hij een heel belangrijke rol.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Real Madrid richt pijlen op Gravenberch, schrikt van enorme vraagprijs van Liverpool’

Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch is op de radar verschenen bij Real Madrid, dat echter geschrokken zou zijn van de hoge vraagprijs.