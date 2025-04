Ajax ziet peperdure huurling definitief terugkeren

Carlos Forbs gaat komende zomer terugkeren bij Ajax. De Portugese aanvaller wordt dit seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, waarbij een voorwaardelijke koopoptie van 13,5 miljoen euro is opgenomen. Om die optie in werking te laten treden, moest de buitenspeler in tien duels in de basis beginnen. Daar kan hij niet meer aan voldoen.

Forbs werd in de zomer van 2023 door Sven Mislintat voor een bedrag van veertien miljoen euro van Manchester City naar Ajax gehaald. In het dramatisch verlopen vorige seizoen wist ook de Portugees nauwelijks indruk te maken, met drie doelpunten en vijf assists in 32 duels in alle competities in het eerste elftal. Begin dit seizoen leek Forbs wel op een basisplaats te kunnen rekenen, nadat hij de eerste vijf voorronde-wedstrijden in de Europa League allemaal aan de aftrap verscheen. Uiteindelijk werd hij in de slotfase van de transferperiode verhuurd aan Wolverhampton Wanderers.

In een poging Forbs definitief van de hand te doen, heeft Ajax een voorwaardelijke koopoptie van 13,5 miljoen euro laten opnemen in de huurovereenkomst. Wanneer de aanvaller tien duels in de basis zou hebben gespeeld voor de Wolves, zou de optie verplicht worden gelicht. Op die manier hoopte Ajax van de dure miskoop af te geraken.

Maximaal negen basisplaatsen

Inmiddels is duidelijk dat Forbs niet aan tien basisplaatsen gaat komen voor Wolverhampton Wanderers. Dit seizoen verscheen de 21-jarige Portugees alleen aan de aftrap in de uitwedstrijd bij Brentford, die met 5-3 werd verloren. Nu de buitenspeler ook dinsdagavond, thuis tegen West Ham United (1-0), de hele wedstrijd op de bank bleef, kan hij niet meer aan tien basisplaatsen komen. De nummer zeventien van Engeland speelt namelijk nog maar acht duels. Daardoor keert Forbs na afloop van het huidige seizoen terug naar Ajax.

