Driessen raadt Slot af Feyenoord-sterkhouder mee te nemen: 'Hebben ze er dertien in een dozijn van in Engeland'

Arne Slot doet er verstandig aan om zo weinig mogelijk spelers van Feyenoord mee te nemen naar Liverpool. Dat zegt Valentijn Driessen althans. De verslaggever van De Telegraaf vindt het sowieso geen goed idee om naar Engeland te halen. Mocht Slot er tóch voor kiezen om een sterkhouder uit zijn Feyenoord-elftal mee te nemen naar Anfield, dan zou Driessen voor gaan.

Slot staat op het punt zijn handtekening te zetten onder een verbintenis bij Liverpool en daarmee krijg je vanzelfsprekend de vraag of hij spelers van Feyenoord met zich mee moet nemen naar Engeland. Volgens Cristian Willaert van ESPN zou Mats Wieffer Liverpool sterker maken, ook de namen van Dávid Hancko en Geertruida worden genoemd. Driessen gelooft echter niet dat het huidige Feyenoord veel spelers heeft die mee zouden kunnen bij Liverpool. “Die kwaliteiten lopen bij Feyenoord niet eens rond om vier spelers mee te nemen”, zegt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Zelfs Timber niet, stelt Driessen. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord en is dit seizoen een van de uitblinkers in Rotterdam-Zuid. Timber bekroonde zijn stormachtige ontwikkeling al met een debuut in het Nederlands elftal en misschien dat hij in de zomer, na eventuele deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland, wel een stap hogerop zet. Maar in Engeland heeft hij niets te zoeken, zo denkt Driessen. “Timber hebben ze er dertien in een dozijn van in Engeland”, zo klinkt het.

Als Driessen dan toch een speler moet aanwijzen die in de voetsporen van Slot kan treden, dan is het Geertruida. “Ik denk ook Geertruida, omdat hij toch wel op een aantal plaatsen inzetbaar is die bij Liverpool misschien toch wat minder bezet zijn”, aldus de verslaggever. Geertruida wordt volgens informatie van de werkgever van Driessen gevolgd door Liverpool. Hij was zaterdag nog aandachtig toeschouwer bij West Ham United - Liverpool. Driessen deelt overigens de mening dat Slot zijn aandacht niet enkel moet richten op spelers uit de Eredivisie. “Je moet je niet teveel focussen op de Nederlandse markt. Dat heeft Mike (Verweij, red.) ook al een paar keer eerder gezegd. Er zijn zóveel spelers die niet zijn geslaagd, en zeker in de Premier League.”

