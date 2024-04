Verweij plaatst vraagtekens bij actie Geertruida tijdens huldiging: 'Wat ik heel erg gek vond...'

Mike Verweij heeft zijn bedenkingen over de uitlatingen van Feyenoord-verdediger tijdens de huldiging naar aanleiding van de overwinning op NEC in de bekerfinale. De Oranje-international deed op het podium een nadrukkelijk beroep op Arne Slot. Geertruida liet in zijn bewoordingen duidelijk merken dat hij hoopte op een langer verblijf van de succestrainer in Rotterdam-Zuid.

De huldiging van bekerwinnaar Feyenoord liep op z’n einde toen Geertruida nog één keer de microfoon greep en een heldere boodschap uitsprak aan het adres van zijn trainer Slot. “Arne die moet blijven, oh oh oh”, zo klonk het. Een paar dagen later kon die wens al in de prullenbak. Slot vertelde zowel voorafgaand als na afloop van het thuisduel met Go Ahead Eagles dat Feyenoord en Liverpool met elkaar in gesprek waren over een overgang naar Engeland. De clubs hebben inmiddels een mondeling akkoord bereikt, wat betekent dat de verhuizing van Slot niet lang meer op zich zal laten wachten.

De toekomst van Geertruida lijkt eveneens buiten De Kuip te liggen. De verdediger leek afgelopen zomer nog op weg naar RB Leipzig, maar de Duitse topclub trok uiteindelijk de stekker uit de onderhandelingen. In Rotterdam-Zuid gaat men er vanuit dat Geertruida komende zomer wél een stap gaat maken. Volgens De Telegraaf wordt hij gevolgd door… Liverpool, de aanstaande nieuwe werkgever van Slot. Geertruida zelf was afgelopen zaterdag aandachtig toeschouwer bij West Ham United - Liverpool en dat is Verweij niet onopgemerkt voorbijgegaan.

“Wat ik heel erg gek vond… Toen Feyenoord werd gehuldigd na de bekerwinst was het volgens mij Geertruida die riep: Arne moet blijven, Arne moet blijven”, zegt Verweij in de podcast Kick-off. “Maar als je nu ziet dat hij al bij West Ham - Liverpool zit… Misschien wist hij op het moment dat hij dat schreeuwde al iets meer dan hij liet blijken. Ik neem aan dat dat contact niet opeens tot stand is gekomen vanaf het moment dat Slot daar in beeld kwam. Sterker nog: volgens mij speelt het al een tijdje.”

Geertruida is bij Feyenoord in het bezit van een contract dat volgend jaar afloopt. Deze zomer lijkt het ideale moment voor een stap hogerop. Geertruida speelde inmiddels al 195 wedstrijden voor Feyenoord en is bovendien volwaardig international. Hij stevent af op een basisplaats tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. Geertruida droeg tot op heden zeven keer het shirt van het Nederlands elftal.

