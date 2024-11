Jade Anna doet boekje open over relatie met Taylor: ‘Hij snapt het gewoon niet’

Jade Anna van Vliet heeft dinsdag in een interview voor het eerst uitgebreid gesproken over haar relatie met . De middenvelder van Ajax en de influencer zijn erg gelukkig samen en bij een transfer naar het buitenland zou ze direct met Taylor meegaan. Toch is niet alles in de relatie een succes, zo vertelt Van Vliet.

Van Vliet heeft inmiddels iets meer dan een jaar een relatie met Taylor. Toch is er niet veel over de relatie bekend. Dat heeft vooral te maken met de vorige relatie van Van Vliet, met youtuber Gio Latooy. Daardoor lag hun dagelijkse leven met regelmaat op straat, wat voor veel stress zorgde. In gesprek met Linda Meiden gaat de influencer voor het eerst uitgebreid in op haar relatie met de Ajacied.

Taylor en Van Vliet gaan binnenkort samenwonen. Waar de influencer het huis graag zelf had ingericht, huurde de voetballer hier een interieurstylist voor in, waar Van Vliet van ‘baalde’. Ondanks het nieuwe huis zou ze zo met Taylor meegaan wanneer hij een transfer naar het buitenland maakt. “Dan pak ik mijn hond en katten en gaan we morgen nog naar een zonnige stad”, vertelt ze, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Met die uitspraak lijkt Van Vliet een toekomstig dienstverband van Taylor in de Premier League alvast uit te sluiten.

Taylor snapt typische date niet

Hoewel de voetballer en influencer meer te besteden hebben dan de gemiddelde Nederlander, was het begin van de relatie vrij burgerlijk, zo vertelt Van Vliet. “Op onze eerste dates zijn we gaan midgetgolfen en naar een escaperoom gegaan”, geeft ze aan. Maar samen naar een café gaan hoeft ze met Taylor niet te doen. “Ik hoef echt niet aan hem te vragen of we samen een bakkie zullen doen, hij lust dat niet eens. We hebben het twee keer geprobeerd, maar dat vond ik zo zielig. Hij snápt het gewoon niet, dat hele idee van kletsen in een koffietent.” Toch weet de middenvelder zich wel romantisch op te stellen naar zijn partner. “Hij is typisch iemand die thuiskomt met bloemen, al weet hij dan niet wat hij erbij moet zeggen.”

