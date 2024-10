Jade Anna onthult grootste nadeel borstvergroting: 'Soms vroeg ik aan Kenneth...'

Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-middenvelder , was deze maand groot nieuws. Ze vertelde op TikTok dat ze een borstvergroting heeft ondergaan en was daarna open over de ingreep. Een opvallende zet, want zulke openheid is zeldzaam bij socialmedia-influencers. In een video op TikTok beantwoordt ze deze week de nodige vragen over de operatie.

Jade Anna vertelt in de video dat het herstel pittig was. Ze was twee dagen ‘megastijf’ en kon niet zelfstandig opstaan. "Het was echt drama. Op dat moment dacht ik ook echt: als iemand mij nu vraagt: zou je dit aanraden, is het herstel te doen, zou ik zeggen: nee, níét doen. Want ik voelde me echt zo gefrustreerd dat ik niks kon. Ik kon niet opstaan. Het lukte me niet om naar de wc te gaan, want ik kon mijn lichaam niet eens draaien."

Ze voelde steken in haar borst en had zeer gevoelige tepels. Het vervelendste gevolg zag ze niet aankomen: “Wat me vooraf niet is verteld, maar waar ik later achter kwam, is dat je een mega opgezwollen buik hebt. Ik kon niet naar het toilet, het was heel oncomfortabel. Mijn buik was een steen, echt rock hard. Soms vroeg ik aan Ken (Kenneth Taylor, red.): 'Wil jij eens aan mijn buik voelen?' En hij zei: ‘Het is gewoon een steen’.”

'Ingreep kost 4500 euro'

Jade Anna beantwoordt ook enkele andere vragen over de ingreep. In de video, die inmiddels al 1,7 miljoen keer is bekeken, vertelt ze bijvoorbeeld dat de ingreep 4500 euro kostte, dat ze dat bedrag zelf heeft betaald. Eerder heeft de vriendin van Taylor aangegeven dat ze met de borstvergroting niet per se een voorbeeld wil zijn voor haar publiek, maar dat ze wel open wil zijn over de ingreep en de gevolgen.

