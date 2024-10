Jade Anna deelt heugelijk nieuws over haar en Kenneth Taylor, vlak na Klassieker

Jade Anna van Vliet is, vlak na de Klassieker (0-2), met heugelijk nieuws gekomen over haar en vriend . De Ajax-middenvelder – die een hoofdrol speelde in het duel tegen Feyenoord – en de influencer hebben woensdag precies één jaar een relatie.

Op 30 oktober 2023 kregen Taylor en Van Vliert een relatie. Direct na het fluitsignaal van de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax stond Van Vliet stil bij dit moment door middel van een Story op Instagram. “Vandaag zijn we precies één jaar samen. Dankjewel dat je mijn soulmate bent. Ik hou van je, zo trots op jou en op ons”, schrijft de populaire influencer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jade Anna onthult grootste nadeel borstvergroting: 'Soms vroeg ik aan Kenneth...'

Jade Anna zat woensdagavond sowieso aan de buis gekluisterd om haar vriend in actie te zien. Ze plaatste onder meer een foto in een Ajax-trui en een foto waarin een screenshot van de goal van Taylor te zien was.

Taylor grote man bij Feyenoord - Ajax

Taylor was woensdag dus de grote man tijdens De Klassieker. De middenvelder van Ajax zorgde al na zes minuten voor de openingstreffer, toen hij In-beom Hwang en Timon Wellenreuther te snel af was. Bij ESPN reageerde Taylor na afloop scherp op een opmerking van Hans Kraay junior.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verweij sneert naar Farioli: ‘Dat moet je niet doen als trainer van Ajax’

Mike Verweij vindt dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de interlandperiode een onhandige keuze heeft gemaakt.