'Richard Witschge slaat eerste slag in conflict met Ajax'

Het laatste woord in de zaak tussen Ajax en Richard Witschge is nog niet gezegd of geschreven. De voormalig voetballer én techniektrainer van de Amsterdammers heeft via de arbitragecommissie van de KNVB afgedwongen dat er een getuigenverhoor komt met vijf hoofdrolspelers over een contractvoorstel dat hem zou zijn gedaan door de recordkampioen. Dat meldt Voetbal International woensdagmorgen althans. Ajax nam eerder dit kalenderjaar afscheid van Witschge, maar daar kon hij zich niet in vinden.

Witschge kwam als speler verdeeld over twee perioden tot ruim 200 wedstrijden in het shirt van Ajax. In 2012 trad hij als individuele techniektrainer toe tot de technische staf van de club, een functie die hij onder meer onder hoofdtrainers Frank de Boer, Erik ten Hag en tot afgelopen zomer onder John van ’t Schip zou vervullen. Afgelopen zomer werden de contracten van zowel Witschge als keeperstrainer Anton Scheutjens niet verlengd. Het tweetal zegt echter een toezegging te hebben gehad dat zij een nieuwe verbintenis zouden krijgen, maar dat daar sinds het vertrek van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat geen opvolging aan is gegeven.

Witschge en Scheutjens spanden begin november dan ook een arbitragezaak aan tegen Ajax, waarmee zij hun gedwongen vertrek uit Amsterdam goed zouden willen afwikkelen. “Het doet me erg pijn dat mijn vertrek zo is gelopen. Ajax is van jongs af aan mijn club. Ik ben al 43 jaar lid en heb er altijd met plezier gewerkt. Ik had het liever anders gezien. Ik hoop dat we er op een goede manier uitkomen”, zo zei Witschge tegen SoccerNews. Een paar weken later meldt Voetbal International dus dat Witschge een ‘eerste slag’ heeft gewonnen in het conflict met Ajax. “Volgens Witschge zijn afspraken niet nagekomen en heeft hij een loonvordering op Ajax. Vandaar dat hij zich met een advocaat meldde bij de arbitragecommissie van Ajax, waar in november een zitting is geweest”, zo schrijft het weekblad.

Witschge zou, ‘om de proceskansen te kunnen inschatten’, tijdens die zitting een getuigenverhoor hebben geëist met hemzelf, Sven Mislintat, Hedwiges Maduro, Rob Witschge en Anton Witschge. “Dit getuigenverhoor zou dan later voor de arbitragecommissie moeten plaatsvinden. Ajax wilde dit juist voorkomen en stelde dat de arbitragecommissie niet bevoegd is tot een voorlopig getuigenverhoor. Ook zou Witschge er geen belang bij hebben, onder meer omdat er geen schriftelijk nieuw contract was aangeboden”, zo schrijft VI. De arbitragecommissie besloot deze week echter om het verzoek van de voormalig profvoetballer te honoreren. “Hij, en ook Anton Scheutjens, mogen maximaal vijf getuigen aandragen. Wordt vervolgd”, zo leest het.

Reactie Kroes en Mislintat

Zaakwaarnemer Guido Albers stuurde begin juni een mail naar Ajax waarin werd aangekaart dat Mislintat Witschge hem tijdens het seizoen een nieuw tweejarig contract had aangeboden. Volgens dezelfde mail zou Ajax bovendien nooit een functioneringsgesprek hebben gevoerd met Witschge en hem ‘een korter dienstverband van één jaar aangeboden tegen veertig procent van de toenmalige voorwaarden’. Kroes zou in een reactie op die mail hebben geschreven dat door de club is besloten om de ‘ingezette lijn te volgen’. “Wij vinden dat wij coulant naar hem zijn, gelet op het feit dat wij bereid zijn de transitievergoeding te betalen terwijl wij ook een andere functie aan hem hebben aangeboden”, aldus de huidige technisch directeur.

Financieel directeur Susan Lenderink, die aan haar laatste maanden in de Johan Cruijff ArenA bezig is, zocht in augustus contact met Mislintat. Lenderink wilde van de voormalig technisch directeur van Ajax weten of hij Witschge en Scheutjens een tweejarige contractverlenging had beloofd. “Mislintat zei daarop dat hij deze macht niet had omdat hij geen statutaire directeur was en dat hij ook niets heeft gedaan zonder het te bespreken met collega’s, inclusief Lenderink zelf”, zo leest het.

