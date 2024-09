Kroes geeft eerlijk toe: 'Hij stond op mijn lijst om Ajax mogelijk te verlaten'

Alex Kroes is zeer te spreken over de wijze waarop zich de voorbije periode heeft laten gelden bij Ajax. De technisch directeur geeft eerlijk toe dat de middenvelder in eerste instantie op het lijstje stond om afgelopen zomer te vertrekken uit Amsterdam.

Fitz-Jim kwam er vorig jaar tijdens de voorbereiding niet aan te pas en koos eieren voor zijn geld. Hij vertrok op huurbasis naar Excelsior. Een half jaar later verscheen hij echter alweer op het trainingsveld in Amsterdam. Ajax zat krap in de middenvelders en kon een voortijdige terugkeer van Fitz-Jim goed gebruiken. Zo leek het althans. De realiteit liet wat anders zien. Fitz-Jim hoefde onder John van ’t Schip niet te rekenen op (veel) speeltijd in Ajax 1 en moest genoegen nemen met wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

De toekomst van Fitz-Jim leek buiten Amsterdam te liggen, ware het niet dat hij tijdens de voorbereiding zijn kans greep en Francesco Farioli overtuigde van zijn kwaliteiten. Fitz-Jim is één van de redenen waarom Kroes denkt dat Ajax ondanks het uitblijven van een nieuwe aanvallende middenvelder op die positie wel goed bezet is. “Er was natuurlijk heel veel commotie over wel of niet een aanvallende en creatieve middenvelder halen, maar wij hebben ook nog steeds Steven Berghuis, Kristian Hlynsson en Fitz-Jim, die allemaal op een iets andere manier een stukje creativiteit hebben”, zo vertelt Kroes in gesprek met het clubkanaal.

Fitz-Jim is een van de opvallende spelers bij Ajax in de eerste weken van dit seizoen. Hij had vorige week in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok weer een basisplaats en opende vlak voor de pauze de score. In de tweede helft stond hij mede aan de basis van de 2-0 van Kenneth Taylor. “Als we heel eerlijk zijn: aan de voorkant van het seizoen stond hij op mijn lijst om mogelijkerwijs Ajax te verlaten”, zo vertelt Kroes. “Maar hij heeft in de voorbereiding, waar ook de trainer aan de voorkant zei dat hij iedereen een kans zou geven en de beste zou gaan spelen, zeer duidelijk zijn kans gegrepen.”

Ajax dacht aan Eriksen

Kroes bevestigt dat Christian Eriksen een optie is geweest voor Ajax. De zaakwarnemer van de Deen, Martin Schoots, vertelde maandag in gesprek met Voetbal International dat een terugkeer in Amsterdam afgelopen zomer ‘geen item’ was. Kroes vertelt niet of hij wel of niet heeft geïnformeerd naar Eriksen, die momenteel onder contract staat bij Manchester United. “Eriksen stond absoluut op dé lijst, om het zo maar te zeggen. De longlist. Ook een jongen van de club, met heel veel ervaring en routine. Een goede voetballer. Maar uiteindelijk hebben we daar niet de ruimte voor kunnen creëren door allerlei andere omstandigheden. Wie weet ooit”, houdt Kroes de deur voor Eriksen, die in het verleden al 163 wedstrijden speelde voor Ajax, geopend.

