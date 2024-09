Ajax-fans krijgen eindelijk duidelijkheid over terugkeer Christian Eriksen

Ajax-supporters kunnen een terugkeer van voorlopig uit hun hoofd zetten. De Deense middenvelder is gedurende deze hele transferwindow in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar een hernieuwde samenwerking in Amsterdam is ‘geen item’ geweest. Dat vertelt zijn zaakwaarnemer Martin Schoots in gesprek met Voetbal International. Schoots bevestigt dat Ajax in januari wél heeft geïnformeerd naar Eriksen.

Ajax presenteerde tot op heden drie aanwinsten voor de selectie van hoofdtrainer Francesco Farioli: Bertrand Traoré, Danielle Rugani en Wout Weghorst. De Amsterdammers zouden graag nog een creatieve middenvelder toevoegen aan de spelersgroep. De naam van Hakim Ziyech viel afgelopen vrijdag, maar een terugkeer van de Marokkaanse spelmaker zit er naar alle waarschijnlijkheid niet in. Dat geldt zeker voor een rentree van Eriksen in de Johan Cruijff ArenA. “In januari heeft Ajax geïnformeerd, maar dat was te vroeg. Deze zomer werd de vraag niet gesteld, dus was het geen item”, zo vertelt zijn zaakwaarnemer Schoots.

Volgens Schoots was er wel een andere Nederlandse club die toenadering heeft gezocht, ‘maar dat was geen optie’. Eriksen blijft tot minstens de winterstop speler van Manchester United. De Deen was ruim twee jaar geleden een van de eerste aanwinsten van Erik ten Hag op Old Trafford. Eriksen kwam tijdens zijn eerste twee seizoenen in Manchester nog regelmatig in actie, maar lijkt dit seizoen niet tot nauwelijks aan spelen toe te komen. Volgens Schoots gaat desondanks ‘alle aandacht’ uit naar Manchester United. “Met een nieuwe verdedigende middenvelder in plaats van een box-to-box speler liggen er waarschijnlijk ook meer mogelijkheden in een meer creatief-offensieve rol, zijn meer natuurlijke rol”, zo klinkt het. Bovendien heeft Manchester United een overvol programma, waardoor Schoots verwacht dat Eriksen ‘nog belangrijk’ zal zijn voor de ploeg van Ten Hag.

Eriksen naar Anderlecht evenmin een serieuze optie geweest

Een transfer naar Anderlecht leek ook nog even een optie, maar volgens Schoots is er met de Belgische grootmacht enkel ‘informeel’ contact geweest. “Het is moeilijk als je bij in principe één van de drie grootste clubs ter wereld speelt om naar een veel kleinere competitie te gaan, vooral zonder Champions League-voetbal. Dat Christian nog altijd een speciaal gevoel richting Nederland en in het bijzonder Amsterdam heeft, is bekend. Hij spreekt bijvoorbeeld nog steeds perfect Nederlands, maar de vraag of hij Ajax ooit nog eens kan helpen, is nu niet aan de orde. Die speculaties kunnen we beëindigen.” Dit betekent niet dat er een definitieve streep kan door een nieuwe samenwerking tussen Ajax en Eriksen. “In ieder geval tot het einde van het kalenderjaar, dan zullen ze wel weer oplaaien”, zo zegt Schoots over de geruchten.

