De Telegraaf komt met teleurstellend nieuws voor Ajax-supporters

Ajax gaat op de laatste dag van de transferwindow in Nederland normaal gesproken geen nieuwe spelers meer aantrekken. Dit gebeurt alleen als de club er nog in slaagt om van de hand te doen. Dat schrijft De Telegraaf althans. Mocht Bergwijn op de valreep nog vertrekken uit Amsterdam, dan wil technisch directeur Alex Kroes naast een linksbuiten ook nog een middenvelder aantrekken.

Ajax heeft tot op heden Bertrand Traoré, Danielle Rugani en Wout Weghorst gepresenteerd als aanwinsten voor de selectie van hoofdtrainer Francesco Farioli. Technisch directeur Kroes vertelde afgelopen donderdag voorafgaand aan het thuisduel met Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League dat hij zijn lijstje met eventuele verdere versterkingen klaar heeft liggen, maar pas kan schakelen als er spelers vertrekken uit Amsterdam. Ajax nam vorige week afscheid van Silvano Vos (AC Milan) en Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers), maar overbodige spelers zoals Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic hebben nog altijd geen nieuwe club gevonden.

Enkel bij verkoop Bergwijn de markt op

Ajax leek in eerste instantie bij een vertrek van Tahirovic en Wijndal nog wat te kunnen en gaan doen op de transfermarkt, maar dat is volgens De Telegraaf niet het geval. De Amsterdammers hebben écht de miljoenen uit een verkoop van Bergwijn óf een ‘andere grote transfer’ nodig om de selectie nog van verdere nieuwe impulsen te voorzien. “Ajax-fans hoeven in principe niet meer te hopen op versterkingen. De Amsterdammers gaan alleen nog de transfermarkt op bij een verkoop van Steven Bergwijn of eventueel een grote andere transfer, maar rond de linksbuiten is het stil”, zo klinkt het. Bergwijn wordt al tijden in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Leicester City werd in een eerder stadium genoemd, maar concreet lijkt de Premier League-club nooit te zijn geweest.

Verhuur Tahirovic of Wijndal ‘onvoldoende’

Mocht er op de slotdag van de transfermarkt tóch nog wat gebeuren met Bergwijn en Ajax houdt er een mooi bedrag aan over, dan wil Kroes dus nog voor twee posities versterkingen halen. Naast een linksbuiten zou er in dat geval ook nog een middenvelder moeten komen. “Een eventuele verhuur van Benjamin Tahirovic of Owen Wijndal is daarvoor onvoldoende. Het geeft aan welke financiële problemen Edwin van der Sar, Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar, Sven Mislintat en Jan van Halst in twee transferzomers hebben veroorzaakt”, zo schrijft de ochtendkrant. Wijndal werd vorige week nog gelinkt aan clubs uit Frankrijk en Spanje, terwijl Tahirovic kan rekenen op de belangstelling van FC Kopenhagen. Zowel Wijndal als Tahirovic is door Farioli teruggezet naar Jong Ajax.

