Hans Kraay vindt dat Ajacied per direct moet vertrekken na beslissing van Alex Kroes

Hans Kraay junior zou Ajax-spits adviseren om op huurbasis te vertrekken uit Amsterdam, zo geeft de analist van ESPN aan in het programma Voetbalpraat van de betaalzender. Rijkhoff zijn perspectief op speelminuten in de Johan Cruijff ArenA is een stuk minder geworden, omdat technisch directeur Alex Kroes heeft besloten binnen te halen. Kraay vindt het voor Rijkhoff tijd om conclusies te trekken.

Momenteel beschikt Francesco Farioli met Ajax over Chuba Akpom, Brian Brobbey, Weghorst en Rijkhoff als spitsen. Kroes, die verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid van de club, vindt dat dit niet te veel is. Bekend is dat Ajax spits Akpom nog van de hand wil doen. Kraay vindt het echter wel te veel van het goede en denkt dat het voor Rijkhoff een goed moment is om aan de bel te trekken in Amsterdam.

"Weghorst, Brobbey, Akpom... Dat zijn geen koekenbakkers. Rijkhoff, die komt er niet meer aan", stelt Kraay in het programma Voetbalpraat. "Rijkhoff moet zijn vinger opsteken: ik wil verhuurd worden. Er is voor hem niets te halen", denkt de voetbalanalist.

Marciano Vink geeft vervolgens aan dat Rijkhoff nog in Jong Ajax kan spelen, maar denkt net als Kraay dat een (tijdelijk) vertrek een betere oplossing is: "In principe zou hij vlieguren kunnen maken bij een leuke club uit de Eredivisie. Er zijn clubs die op zoek zijn naar een spits, of die op het moment een spits hebben over wie gezegd wordt: gaan we het daar een heel of half seizoen mee redden?"

