PSV slaat hele fraaie slag en gaat aan de haal met transferdoelwit van Ajax

PSV heeft de strijd om Manchester City-aanvaller gewonnen, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Transferwatch.nl, nadat Voetbal International eerder melding maakte van de interesse in Ndala. Ook Ajax en AC Milan werden gelinkt aan de jonge aanvaller. De Amsterdammers zijn echter nooit concreet geworden.

Het is voor PSV een hectische periode met alle transferontwikkelingen rondom de openstaande vacatures in de defensie, maar nu lijkt technisch directeur Earnest Stewart toch beet te hebben. Na rechtsback Rick Karsdorp lijkt ook Ndala naar Eindhoven te komen. Volgens Transferwatch gaat de buitenspeler van Manchester City op korte termijn een contract tekenen in Eindhoven. PSV troeft daarmee andere clubs af, want er was meer interesse voor de achttienjarige voetballer.

Eerder deze week werd de achttienjarige Ndala namelijk plotseling aan Ajax gelinkt. De aanvaller van Manchester City, die vooral zijn wedstrijden heeft gespeeld in de O18 Premier League, was bij de Amsterdammers in beeld als eventuele vervanger van Carlos Forbs. Het had concreet kunnen worden als Forbs al was vertrokken uit de Johan Cruijff ArenA, maar omdat daar momenteel nog geen sprake van is, lijkt dat niet te zijn gebeurd.

Ndala, die wordt gezien als een veelbelovende talentvolle aanvaller, zal nu gaan tekenen bij PSV. Volgens Voetbal International-journalist Marco Timmer zien de Eindhovenaren in het talent van Manchester City een speler die in eerste instantie de beloftenploeg van PSV kan komen versterken in de Keuken Kampioen Divisie: "Wel sorteert de club dan wellicht al voor op het aanstaande vertrek van Lozano", schrijft Timmer op X.

Daarmee doelt de journalist op het vertrek van Lozano naar San Diego FC in januari. PSV heeft met de komst van Ndala een alternatief voor de toekomst binnengehaald, die in de eerste maanden kan wennen aan het Nederlandse voetbal in de Keuken Kampioen Divisie.

