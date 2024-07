Eriksen spreekt zich uit over geruchten: ‘Is me niets verteld’

heeft zich uitgelaten over de geruchten rondom zijn toekomst. De Deense middenvelder werd de afgelopen dagen veelal in verband gebracht met Ajax en Anderlecht, maar in gesprek met ESPN geeft hij aan prima op zijn plek te zitten bij Manchester United.

“Ik heb nog een contract voor een jaar, dus ik ben gewoon speler van United”, geeft Eriksen aan in gesprek met bovengenoemd medium. “Er is me niet verteld dat ik moet vertrekken of dat ze hier mijn contract willen verlengen.” De middenvelder zou het geen probleem vinden langer in de Premier League te blijven. “Ik voel me hier goed. Mijn gezin heeft het ook goed in Manchester en United is een mooie club.”

Artikel gaat verder onder video

Eriksen maakte in de zomer van 2022 transfervrij de overstap naar Manchester United nadat hij een half jaar indruk maakte bij Brentford. Daar kwam de middenvelder de afgelopen seizoenen tot 72 duels, waarin hij drie treffers maakte en dertien assists leverde.

Omdat hij komende zomer uit zijn contract loopt, zal Manchester United Eriksen deze zomer moeten verkopen om nog een transfersom voor hem te vangen. De Deen werd gelinkt aan Ajax, maar het zou Anderlecht zijn dat een streepje voor heeft. Brian Riemer, trainer van de Belgen, heeft al laten doorschemeren dat hij de komst van de middenvelder wel ziet zitten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Edwin van der Sar ziet de toekomst van Ajax met vertrouwen tegemoet.