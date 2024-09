Hakim Ziyech laat zich uit over geruchten rondom terugkeer naar Ajax

Het lijkt erop dat deze transferperiode niet terugkeert bij Ajax. Hoewel er afgelopen vrijdag opvallende geruchten opdoken over een terugkeer naar Amsterdam, meldt de Marokkaan tegenover Freek Jansen dat er geen contact is geweest.

Afgelopen vrijdag werd gemeld dat Ziyech zou willen terugkeren bij Ajax, de club waar hij tussen 2016 en 2020 uitgroeide tot bepalende speler. Daarnaast deed hij een opvallende move op Instagram, waar hij alle foto’s met betrekking tot Galatasaray – zijn huidige club – verwijderde. Veel Ajacieden geloofden in een verrassende terugkeer, waardoor Jansen besloot om navraag te doen bij de man in kwestie.

Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, geeft tegenover Het Sportpaleis een update over de stand van zaken en moet de Ajax-fans teleurstellen. “Nee, afgelopen vrijdag speelde er helemaal niets”, begint hij duidelijk. “Vrijdag kwam het gerucht naar buiten en ik kreeg allemaal appjes. Ik heb het voor de zekerheid toch maar even gecheckt bij Ziyech, maar er was geen contact geweest. Ik heb niet het gevoel dat dit gaat gebeuren”, sluit Jansen, die een goede band onderhoudt met Ziyech, af.

De 31-jarige startte in de afgelopen vier wedstrijden slechts één keer in de basis. Het is daarom ook maar de vraag of de Marokkaan dit seizoen veel speeltijd gaat krijgen bij Galatasaray. Er werd gesuggereerd dat Ziyech openstond voor een terugkeer naar Ajax, maar dit lijkt dus niet aan de orde. De Marokkaan brak bij sc Heerenveen en FC Twente door in het Nederlandse voetbal, waarna hij de overstap naar Ajax maakte. Na een aantal uitstekende jaren in Amsterdam verkaste Ziyech naar Chelsea, waar hij nooit écht uit de verf kwam. Sinds seizoen 2023/24 is Galatasaray de broodheer van de middenvelder.

