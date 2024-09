Hakim Ziyech doet grote ingreep op Instagram en wakkert geruchten aan

heeft alle posts op zijn Instagram-kanaal verwijderd waarop hij te zien was in het shirt van Galatasaray. De aanvaller wakkert daarmee de geruchten aan over een aanstaand vertrek uit Istanbul. Hij werd onlangs in verband gebracht met Ajax.

Ziyech heeft een doorlopend contract bij Galatasaray (tot medio 2025) en speelde dit seizoen mee in vier van de zes officiële wedstrijden. Hij is niet verzekerd van een basisplaats en zou daar ontevreden over zijn. Eerder deze week meldde Foot Mercato dat Ziyech wil terugkeren bij zijn oude club Ajax.

De supporters van de Amsterdammers zullen dan ook blij zijn met de ingreep van Ziyech op Instagram. Na het verwijderen van de Galatasaray-foto’s bestaat de pagina van de aanvaller nu uit foto’s uit zijn persoonlijke leven, foto’s met de Marokkaanse nationale ploeg en een oude foto bij Ajax.

Journalist Tim van Duijn van Voetbal International liet echter al weten dat de kans op een rentree van Ziyech in de Johan Cruijff ArenA niet al te groot is. "Nee, daar zou ik geen rekening mee houden", zei de journalist.

Als Ziyech niet naar Ajax kan overstappen, kan hij volgens Foot Mercato nog rekenen op aanbiedingen uit Saoedi-Arabië. Dat zou echter de tweede keus zijn voor de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder.

Alle Galatasaray posts van Hakim Ziyech van zijn Instagram verwijderd?! Is dit onze laatste (huur)aankoop als Tahirovic gaat?! #ajax pic.twitter.com/nVgPms9oVW — Ajax Legends (@ajax_legends) September 1, 2024

