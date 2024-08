Hakim Ziyech gebeten hond in Turkse media na uitschakeling Galatasaray

moet het ontgelden in de Turkse media na de uitschakeling van Galatasaray in de play-offs van de Champions League. Na de 3-2 nederlaag in Zwitserland ging de Turkse ploeg in eigen huis met 0-1 onderuit. De oud-Ajacied begon in de basis bij Galatasaray, maar werd halverwege het duel gewisseld door trainer Okan Buruk.

“Ziyech veroorzaakt schade”, aldu het Turkse Fanatik. “Ziyech is geen speler die zowel mentaal als fysiek voor Galatasaray kan spelen. Het was een grote fout om met een speler te spelen die zo lang op de bal wacht. Natuurlijk was Galatasaray slecht als team, maar Ziyech was niet eens slecht. Hij was er niet.”

HaberTurk concludeerde dat de Marokkaans international niet bij machte was om Galatasaray bij de hand te nemen tegen. “Ziyech staat niet op het veld. Hij rent niet, hij jaagt niet”, is het medium kritisch op de oud-Ajacied. “Ziyech is fysiek erg zwak. Als we kijken naar de twee wedstrijden kon Galatasaray niet het voetbal laten zien om de Champions League te halen. Fouten van de coach hebben hiervoor gezorgd.”

Naast Ziyech ook Köhn de gebeten hond

“Zowel wij (de Turkse media, red.) als de fans praten over Ziyech als een grote ster”, schrijft Milliyet, dat in de persoon van Derick Köhn nog een andere zondebok aanwijst. “Hij kan zijn verdedigende taken niet uitvoeren, noch kan hij in de aanval gaan, de bal oversteken en passen. Dus hoe zal het team op deze manier winnen?”

