Kroes vertelt waarom Ajax Silvano Vos heeft laten gaan

Alex Kroes heeft meer verteld over de beslissing om deze zomer te laten vertrekken naar AC Milan. De jonge middenvelder stond vorig jaar op het punt door te breken in de hoofdmacht. Volgens technisch directeur Kroes heeft Vos ook gedurende de afgelopen voorbereiding zijn kans gekregen, maar was hij op bepaalde momenten ‘ongelukkig’ en hij heeft ook wegens een lichte blessure zijn kans op speeltijd in Ajax 1 niet kunnen ‘vergroten’.

Met Vos leek zich vorig jaar een nieuwe publiekslieveling aan te dienen in de Johan Cruijff ArenA. Toenmalig trainer Maurice Steijn gooide de jonge middenvelder in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in de Europa League in de tweede helft voor de leeuwen. Hoewel Vos tweemaal geel en dus rood kreeg, kon hij bij het verlaten van het veld rekenen op een staande ovatie. De Amsterdammer stevende onder Steijn af op een basisplaats en kreeg ook van diens opvolger John van ’t Schip een kans, maar mede door blessureleed slaagde hij er in het restant van het seizoen niet in zijn potentie te laten zien.

Vos sloot eerder deze zomer in eerste instantie ‘gewoon’ aan bij Ajax 1. Hij had vorig jaar immers nog zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Maar in de aanloop naar de return tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League hakte Francesco Farioli enkele knopen door. Onder meer Vos kreeg te horen dat er voor hem geen plek was in de hoofdmacht. De middenvelder werd teruggezet naar Jong Ajax. Hij is inmiddels verhuisd naar AC Milan. “Aan de voorkant heeft iedereen zijn kans gekregen, óók hij heeft zijn kans gekregen deze voorbereiding om zich te laten zien aan de trainer”, zo vertelt Kroes in gesprek met het clubkanaal.

“Ik denk dat hij op bepaalde momenten wat ongelukkig was in wedstrijden”, vervolgt de technisch directeur. “Hij heeft een lichte blessure gehad gedurende de voorbereiding. Hij kon daardoor niet helemaal zijn mogelijke kans op speeltijd in Ajax 1 vergroten.” De beslissing om Vos te laten gaan riep veel vragen op bij de achterban. Vos liep sinds 2012 al rond op sportcomplex de Toekomst en had nog een doorlopend contract. “Silvano is een jongen van de club die het op dit moment net niet redt om écht goed door te breken. Ik hoop dat hij het ergens anders doet en laat zien”, aldus Kroes.

Vos kwam uiteindelijk tot zeventien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Hij sluit bij AC Milan in eerste instantie aan bij de Onder-23.

