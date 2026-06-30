Zlatan Ibrahimovic walgt na uitschakeling Oranje: 'Ik word hier boos van!'

De uitschakeling van Oranje tegen Marokko op het WK heeft ook internationaal de nodige reacties losgemaakt. Voetbaliconen en Thierry Henry waren na afloop bijzonder kritisch op bondscoach Ronald Koeman. Volgens het duo verloor Nederland niet alleen de wedstrijd, maar ook zijn eigen voetbalidentiteit.

Marokko plaatste zich via een strafschoppenserie voor de volgende ronde, nadat Issa Diop diep in blessuretijd de openingstreffer van Cody Gakpo had weggepoetst. In de nabeschouwing bij Fox Soccer richtte Ibrahimovic zijn pijlen vooral op de tactische keuzes van Koeman.

Ibrahimovic: 'Koeman liet Oranje zijn identiteit verliezen'

De voormalig spits, die in zijn Ajax-tijd nog onder Koeman werkte, kon zich nauwelijks vinden in de speelwijze van Oranje.

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"Ze hebben mij altijd geleerd om aanvallend te denken, aanvallend te spelen. Dat is de identiteit van Nederland. Maar vandaag zag ik daar niets van terug", stelde Ibrahimovic.

Volgens de Zweed week Koeman volledig af van waar het Nederlands elftal volgens hem voor staat. "Vandaag leek Koeman wel een Italiaanse trainer die vooral niet wilde verliezen. Maar Nederland speelt normaal gesproken om te winnen."

Hij vond het niet eens het grootste probleem dat Oranje werd uitgeschakeld, maar vooral de manier waarop dat gebeurde. "Als je verliest, doe dat dan tenminste met je eigen identiteit. Verander die niet. Dit is niet het Nederland dat ik gewend ben te zien. Je zag aan alles dat de spelers zich niet prettig voelden. Ze hadden de bal niet, brachten aanvallend niets en het zag er gewoon slecht uit. Dat reken ik Koeman aan. Ik vind het niks. Echt helemaal niks."

Ook Henry begrijpt keuze van Koeman niet

Henry verbaasde zich vooral over de beslissing van Koeman om met een 5-3-2-formatie aan de aftrap te verschijnen.

"Je haalt een middenvelder eruit en zet er een verdediger bij. Daarmee geef je eigenlijk aan dat je technisch gezien bang bent voor Marokko. Dat mag natuurlijk, want uiteindelijk draait alles om winnen. Win je, dan heb je gelijk. Verlies je, dan krijg je kritiek."

Toch vond ook de Fransman dat de keuze niet paste bij de traditie van Oranje. "Ik was daar echt verbaasd over, want zo speelt Nederland normaal gesproken niet. Koeman had daar duidelijk een heel andere visie op."

Henry sprak tegelijkertijd zijn waardering uit voor de prestatie van Marokko. "Ik heb ze nooit als een dark horse gezien, omdat ik vind dat dit een ploeg is die heel ver kan komen. We zullen zien of dat ook gebeurt. Ze probeerden te voetballen, zochten voortdurend de aanval, werden een keer geraakt in de omschakeling, maar herpakten zich uitstekend en bleven geduldig."

Ibrahimovic sloot zich daarbij aan en vond dat de beste ploeg uiteindelijk aan het langste eind trok. "Ze hebben geen moment angst getoond tegen Nederland. Ze controleerden de wedstrijd, ook omdat Nederland dat toeliet en niet volgens zijn eigen identiteit speelde. Het is altijd jammer om iemand te zien verliezen."

Daarna volgde nog één keer een duidelijke boodschap aan Koeman. "Deze nederlaag komt op het conto van Koeman, omdat ik dit Nederlands elftal niet heb herkend. Hij verloor met een identiteit die niet bij Nederland hoort. Daar word ik boos van. Verlies met je eigen identiteit en blijf daar altijd trouw aan. Dat is wie je bent en wat je vertegenwoordigt. Je bent in de Verenigde Staten om te laten zien waar je als land voor staat."