Pierre van Hooijdonk wordt kotsmisselijk van Oranje-spelers

Pierre van Hooijdonk heeft geen goed woord over voor de manier waarop de internationals van het Nederlands elftal hun strafschoppen nemen. Na de uitschakeling tegen Marokko haalde hij bij de NOS hard uit naar de penaltynemers en wees hij nadrukkelijk naar Ronald Koeman. Volgens de analist had de trainer, die als speler juist bekendstond om zijn doeltreffende trappen, moeten ingrijpen en alle ongebruikelijke aanlopen moeten verbieden.

Oranje werd dinsdag uitgeschakeld in de achtste finales van het wereldkampioenschap. Even leek het goed te gaan voor het Nederlands elftal, nadat uitgerekend Cody Gakpo na een zware week uit het niets de 1-0 maakte. Na een late gelijkmaker van Issa Diop in de blessuretijd eindigde het duel na verlening in 1-1, waarna Marokko de strafschoppenserie met 3-2 won. Namens het Nederlands elftal faalden Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville vanaf elf meter. De manier waarop de spelers naar de bal liepen, zorgde voor veel onbegrip bij Van Hooijdonk.

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"Druk kan je niet trainen", zo begon de oud-international zijn betoog. Hij verwees daarna naar de indrukwekkende statistieken van de huidige bondscoach. "We hebben een bondscoach die heeft denk ik in zijn carrière 1423 penalty’s genomen en ze bijna allemaal heeft gemaakt. Die heb ik nog nooit bij één van die penalty’s iets geks zien doen. De bal wegleggen, een aanloop nemen en schieten", aldus Van Hooijdonk. Hij had dan ook een duidelijke instructie vanuit de technische staf verwacht. "En ik zou verwachten dat hij had gezegd, iedereen die een penalty neemt die mag hem missen, maar allemaal op één manier: aanloop nemen en schieten. Al die idiote dingen, ik word er echt kotsmisselijk van".

Hoewel Van Hooijdonk het aantal genomen strafschoppen van Koeman enigszins overdreef, was de bondscoach in zijn actieve carrière inderdaad een absolute specialist. Met de bijnaam 'Het Kanon' benutte hij 115 penalty's. Desondanks heeft de bondscoach in zijn rollen als speler, assistent en eindverantwoordelijke nog nooit een officiële penaltyserie met Oranje gewonnen. Op sociale media is er na de dramatische aftocht veel kritiek op het wisselbeleid van de trainer, die de wedstrijd naar een dood punt bracht door te gokken op strafschoppen.

Ondanks een wetenschappelijke benadering vanuit de KNVB en intensieve trainingen, bleek de druk in het Monterrey Stadium opnieuw te groot. Waar Teun Koopmeiners en Wout Weghorst nog wel raak schoten, raakte Kluivert de paal, schoot Timber naast en zag Summerville zijn inzet gekeerd worden door doelman Bounou. Uiteindelijk schoot Ismael Saibari de beslissende strafschop binnen voor de Marokkanen. De uitschakeling leidde tot veel emotie bij de spelers, waarbij Weghorst na afloop in tranen op het veld stond en de media spreken van een nieuw penaltytrauma.