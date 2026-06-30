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Kijkers zeggen massaal hetzelfde over Ronald Koeman na Nederland - Marokko

30 juni 2026, 06:00   Bijgewerkt: 06:05
Ronald Koeman
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ronald Koeman ontvangt forse kritiek na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. Veel Oranje-fans schrijven op X al over zijn mogelijke vertrek als bondscoach. Met name zijn wisselbeleid is onderwerp van kritiek.

Twintig minuten voor tijd, vlak voor de 1-0, kwamen Teun Koopmeiners en Wout Weghorst binnen de lijnen als vervangers van Nathan Aké en Brian Brobbey. In de slotfase mochten ook Jorrel Hato en Quinten Timber hun entree maken; Micky van de Ven en Ryan Gravenberch gingen eruit. Marokko kwam vervolgens op 1-1, waardoor er een verlenging aan de pas kwam. Daarin werden Marten de Roon en Justin Kluivert gebracht voor Frenkie de Jong en Cody Gakpo.

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Kijkers vonden het wisselbeleid ‘onnavolgbaar’ en te behoudend. Zo zijn veel reacties te lezen over de keuze om Donyell Malen op de bank te houden, terwijl veel kijkers Kluivert graag eerder hadden zien invallen. Koeman krijgt de kritiek dat hij ‘speelde op penalty’s’. Uiteindelijk wist Oranje de penaltyserie tegen Marokko niet te winnen. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville faalden vanaf elf meter.

In de studio van de NOS uit ook analist Rafael van der Vaart zijn verbazing over Koeman. Zijn kritiek gaat met name over het 5-2-3-systeem. “Je komt best goed door een moeilijke poule. Dan begint het een beetje te draaien. Wat gebeurt er dan in je hoofd dat je het allemaal anders gaat doen tegen Marokko? Ik snap er echt helemaal geen reet van. Frenkie de Jong speelde vandaag de allerslechtste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb. Echt teleurstellend. Maar komt het dan door het systeem? Ik vind het middenveld van Marokko het beste gedeelte. En dan ga je er maar met twee man tegen spelen? Ik heb niet gestudeerd om trainer te zijn, maar dat lijkt me een beetje onhandig.”

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Kaozz
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Kaozz
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Je mag toch hopen dat bij de KNVB de ogen open gaan en er snel een nieuwe bondscoach wordt aangesteld. Het tactisch vernuft van Koeman is dramatisch. Eerst past de ploeg aan en vervolgens wisselt hij de boel nog verder kapot. En bedankt

Kicker
443 Reacties
716 Dagen lid
998 Likes
Kicker
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Van der Vaart heeft 100% gelijk. Het lag in eerste instantie aan dat systeem en daarna aan zijn wisselbeleid.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
50 Reacties
25 Dagen lid
95 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je mag toch hopen dat bij de KNVB de ogen open gaan en er snel een nieuwe bondscoach wordt aangesteld. Het tactisch vernuft van Koeman is dramatisch. Eerst past de ploeg aan en vervolgens wisselt hij de boel nog verder kapot. En bedankt

Kicker
443 Reacties
716 Dagen lid
998 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van der Vaart heeft 100% gelijk. Het lag in eerste instantie aan dat systeem en daarna aan zijn wisselbeleid.

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Nederland - Marokko

1 - 1
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

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