Kijkers zeggen massaal hetzelfde over Ronald Koeman na Nederland - Marokko

Ronald Koeman ontvangt forse kritiek na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. Veel Oranje-fans schrijven op X al over zijn mogelijke vertrek als bondscoach. Met name zijn wisselbeleid is onderwerp van kritiek.

Twintig minuten voor tijd, vlak voor de 1-0, kwamen Teun Koopmeiners en Wout Weghorst binnen de lijnen als vervangers van Nathan Aké en Brian Brobbey. In de slotfase mochten ook Jorrel Hato en Quinten Timber hun entree maken; Micky van de Ven en Ryan Gravenberch gingen eruit. Marokko kwam vervolgens op 1-1, waardoor er een verlenging aan de pas kwam. Daarin werden Marten de Roon en Justin Kluivert gebracht voor Frenkie de Jong en Cody Gakpo.

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Kijkers vonden het wisselbeleid ‘onnavolgbaar’ en te behoudend. Zo zijn veel reacties te lezen over de keuze om Donyell Malen op de bank te houden, terwijl veel kijkers Kluivert graag eerder hadden zien invallen. Koeman krijgt de kritiek dat hij ‘speelde op penalty’s’. Uiteindelijk wist Oranje de penaltyserie tegen Marokko niet te winnen. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville faalden vanaf elf meter.

In de studio van de NOS uit ook analist Rafael van der Vaart zijn verbazing over Koeman. Zijn kritiek gaat met name over het 5-2-3-systeem. “Je komt best goed door een moeilijke poule. Dan begint het een beetje te draaien. Wat gebeurt er dan in je hoofd dat je het allemaal anders gaat doen tegen Marokko? Ik snap er echt helemaal geen reet van. Frenkie de Jong speelde vandaag de allerslechtste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb. Echt teleurstellend. Maar komt het dan door het systeem? Ik vind het middenveld van Marokko het beste gedeelte. En dan ga je er maar met twee man tegen spelen? Ik heb niet gestudeerd om trainer te zijn, maar dat lijkt me een beetje onhandig.”