Team USA verslaat Bosnië-Herzegovina mede dankzij vrije trap Tillman

De Verenigde Staten hebben zich na een chaotische avond geplaatst voor de volgende ronde van het WK. In Santa Clara won de ploeg van Mauricio Pochettino met 2-0 van Bosnië-Herzegovina, dankzij de openingstreffer van Folarin Balogun en een vrije trap van Malik Tillman. Een smet op de wedstrijd is de rode kaart van Balogun bij een 1-0 stand: de spits is daardoor normaliter geschorst voor de achtste finale tegen België.

Balogun breekt Bosnische muur

Bosnië-Herzegovina liet vanaf de aftrap zien hoe het de Verenigde Staten wilde pijnigen. De ploeg joeg direct zes spelers vooruit, dwong meteen een corner af en maakte duidelijk dat standaardsituaties een wapen zouden worden. De Amerikanen hadden veel balbezit, vooral via de rechterkant, maar kwamen moeilijk door de compacte Bosnische organisatie heen.

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Toch kreeg Bosnië de eerste grote mogelijkheid. Een verre doeltrap viel achter de Amerikaanse defensie bij Edin Džeko, waarna Ermedin Demirović kon uithalen. Matt Freese stond goed opgesteld en voorkwam de vroege achterstand. Even later moest de doelman opnieuw ingrijpen toen een corner bijna rechtstreeks in het doel draaide.

De VS zocht geduldig naar openingen. Christian Pulisic zorgde met zijn loopacties voor dreiging, Sergiño Dest en Weston McKennie vonden elkaar geregeld aan de rechterkant en Balogun dook steeds vaker op in gevaarlijke zones. Na ruim een half uur leek hij al te scoren, maar zijn knappe afronding werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak voor rust telde zijn treffer wél. In een aanval die rommelig tot stand kwam, belandde de bal via een gelukkige aanraking bij Balogun aan de rand van het strafschopgebied. De spits hield zijn tegenstander van zich af en schoof beheerst raak: 1-0. In de lange blessuretijd was hij zelfs dicht bij een tweede goal, maar na een kopbal van Dest tikte Balogun de bal rakelings tegen de bovenkant van de lat.

Rode kaart zet alles op scherp

Na rust veranderde het wedstrijdbeeld. Bosnië-Herzegovina ging hoger drukzetten en bracht de Amerikaanse defensie steeds vaker in verlegenheid. Džeko moest al vroeg in de tweede helft geblesseerd naar de kant, maar zijn ploeg bleef geloven in een ommekeer.

Na een uur werd de opdracht nog wat zwaarder voor de VS. Balogun raakte in een duel verstrengeld met Tarik Muharemović en raakte hem ongelukkig, maar op gevaarlijke wijze op de enkel. Na ingrijpen van de VAR kreeg de Amerikaanse doelpuntenmaker rood. De VS moest verder met tien man, terwijl Bosnië steeds meer balbezit opeiste.

Freese hield Demirović van de gelijkmaker af en zag even later ook andere Bosnische pogingen naast of over gaan. Pochettino greep opvallend lang niet in, terwijl zijn ploeg steeds verder werd teruggedrongen. Toch viel de beslissende klap aan de andere kant. In de 82ste minuut kreeg de VS een vrije trap op ongeveer twintig meter van het doel. Tillman nam alle tijd en krulde de bal vervolgens schitterend langs de muur. Nikola Vasilj kreeg er slechts zijn vingertoppen tegen: 2-0.

Daarmee was de spanning niet verdwenen. Bosnië bleef komen, zeker nadat tien minuten blessuretijd werden aangekondigd. Een voorzet schoot gevaarlijk door het doelgebied, Freese miste de bal en Chris Richards moest met een cruciale blokkade redding brengen. Ook daarna hield Bosnië druk, met Alajbegović als voortdurende plaag voor de Amerikaanse defensie en een gevaarlijk schot van Ermin Mahmic, maar de VS sleepte de overwinning over de streep.