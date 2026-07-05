(30) speelt komend seizoen voor SV Tiefenbach. De verdediger die de afgelopen vier seizoenen onder contract stond bij Borussia Dortmund en in het verleden tot 49 interlands voor Duitsland kwam, maakte recent het einde van zijn profloopbaan wereldkundig. Nu gaat hij zijn geluk beproeven in de Kreisliga A3 Donau/Iller, oftewel het achtste (!) Duitse niveau.

Süle brak door als speler van Hoffenheim, waar hij zich in de kijker van de Duitse top speelde én uitgroeide tot international. In 2016 debuteerde Süle op 20-jarige leeftijd in Die Mannschaft, waarmee hij actief was op het WK van 2018 en het EK van 2021. De teller stokte uiteindelijk bij 49 interlands, waarin de verdediger goed was voor één doelpunt.

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In de zomer van 2017 sloeg Bayern München toe en verkaste de centrale verdediger voor 20 miljoen euro naar Der Rekordmeister. Na vijf seizoenen (en even zoveel landstitels) volgde in de zomer van 2022 een transfervrije overstap naar Borussia Dortmund, waar Süle echter geregeld worstelde met zijn gewicht én aanhoudend blessureleed. Dat noopte de verdediger begin mei tot het aankondigen van het vroegtijdige einde van zijn profcarrière. "Ik kijk ernaar uit om onafhankelijk te zijn, op vakantie te gaan en tijd door te brengen met mijn kinderen", liet Süle toen optekenen.

Helemaal verloren voor het voetbal gaat Süle echter niet. De verdediger bevestigt tegenover Sky Deutschland dat hij bij SV Tiefenbach gaat spelen. "Ik kijk er echt naar uit om het voetbal vanuit een totaal ander perspectief te gaan beleven, waar het puur om het spelletje gaat en niet om geld", zegt Süle. "Twee van mijn beste vrienden spelen voor Tiefenbach, één van hen is zelfs de trainer. Na dertien jaar profvoetbal is het een geweldig geschenk om weer met mijn maatjes op het veld te staan en weer volop te kunnen genieten van deze prachtige sport."