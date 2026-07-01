De Duitse politie is momenteel druk bezig met een onderzoek naar corruptie tijdens het EK van 2024. Rechercheurs hebben door het hele land huiszoekingen gedaan, zo meldt onder meer Sportbild. Ook bij het hoofdkantoor van de Duitse voetbalbond (DFB) was er een inval.

Terwijl het WK van 2026 in volle gang is, zijn de Duitse autoriteiten nog volop bezig met het EK van twee jaar geleden. Deze week heeft de Duitse politie grootschalige invallen gedaan, meldt de krant. 150 rechercheurs hebben onder meer het hoofdkantoor van de DFB in Frankfurt am Main en diverse gemeentebesturen van speelsteden doorzocht, zo klinkt het.

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De invallen hebben alles te maken met corruptie rondom het toernooi. Er bestaan namelijk vermoedens dat medewerkers van gemeenten korting op duizenden EK-kaartjes en andere voordelen hebben ontvangen. Als voorbeeld wordt een voormalig medewerker van de gemeente Gelsenkirchen genoemd. Hij zou uitgenodigd zijn voor de halve finale tussen Spanje en Duitsland en inclusief reis- en verblijfskosten zo’n 2400 euro hebben ontvangen.

Herbert Reul, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, laat zich tegenover de krant heel duidelijk uit. “Een voetbalkaartje hoort niet bij iemands salaris”, aldus de politicus. “Iedere ambtenaar die zijn hand ophoudt en om geld vraagt, krijgt met ons te maken. Grote evenementen zoals het EK zijn afhankelijk van het vertrouwen van het publiek. We zullen niet toestaan dat dit vertrouwen wordt geschaad door een paar uitnodigingen en kaartjes.