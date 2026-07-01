is met een opmerkelijke actie viraal gegaan na afloop van de zege van Frankrijk op Zweden (3-0) in de zestiende finale van het WK. De middenvelder van Manchester City leek bondscoach Didier Deschamps volledig te negeren.

Cherki heeft een uitstekend eerste seizoen achter de rug bij Manchester City. De aanvallende middenvelder kwam in 52 officiële wedstrijden in actie, waarin hij tien keer wist te scoren en ook vijftien assists gaf. Het leverde hem een plek in de WK-selectie van Frankrijk op en in de voorbereiding op het toernooi had Cherki een basisplaats tegen Ivoorkust. In het tweede oefenduel, tegen Noord-Ierland, begon de middenvelder wel op de bank.

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Ook tijdens het toernooi maakt Cherki het grootste deel van de wedstrijden mee vanaf de bank, aangezien Deschamps de voorkeur geeft aan Michael Olise als aanvallende middenvelder. Het betekent dat Cherki in vier wedstrijden op het WK pas 55 minuten speelde.

Dinsdagavond liet Deschamps Cherki vijf minuten voor tijd invallen, waardoor hij slechts een paar keer de bal kon toucheren. Na afloop van de wedstrijd ging de bondscoach zijn spelers langs op het veld, maar de middenvelder van Manchester City reageerde opvallend. Nadat de trainer zijn hand op zijn wang heeft gelegd, draait Cherki zich weg om zijn scheenbeschermers uit te doen. Vervolgens ziet het eruit alsof Deschamps nog wat tegen hem probeert te zeggen, maar besluit Cherki zich opnieuw weg te draaien.