Mbappé en Olise gidsen swingend Frankrijk naar laatste zestien op WK

Frankrijk heeft zich met speels gemak geplaatst voor de achtste finales van het WK. Het team van bondscoach Didier Deschamps had in de nacht van dinsdag op woensdag geen kind aan Zweden: 3-0. Voor de Fransen wacht in de volgende ronde een ontmoeting met Paraguay, dat maandag verrassend na strafschoppen afrekende met Duitsland.

Frankrijk, waar bondscoach Deschamps terugkeerde op de bank na het overlijden van zijn moeder, was de torenhoge favoriet voor het duel, maar had wel even nodig om in het ritme te komen. Les Bleus hanteerden een laag tempo in de openingsfase, waardoor Zweden zo nu en dan gevaarlijk kon opduiken voor het doel van Mike Maignan. Alexander Isak beproefde na drie minuten voetballen zijn geluk vanbuiten het strafschopgebied, maar zijn schot belandde in de handen van de Franse keeper.

Artikel gaat verder onder video

Daarna draaide Frankrijk de duimschroeven flink aan onder leiding van een uitblinkende Kylian Mbappé. De sterspeler van Real Madrid leek halverwege de eerste helft de score te openen, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort erna raakte Mbappé de paal en belandde ook een acrobatische omhaal van Michael Olise tegen het aluminium. In de slotfase van de eerste helft viel het doelpunt voor Frankrijk alsnog. Mbappé dribbelde na een korte hoekschop vanaf links naar binnen en schoot vervolgens mooi raak in de verre hoek: 1-0.

Frankrijk had in de tweede helft helemaal niets meer te duchten van Zweden. De Scandinaviërs kwamen amper meer van de eigen helft af en moesten acht minuten na rust opnieuw vissen. Olise stuurde ditmaal Bradley Barcola diep, waarna de buitenspeler van Paris Saint-Germain verwoestend raak schoot: 2-0. Olise was daarna opzichtig op zoek naar zijn eigen treffer, maar doelman Jacob Widell Zetterström bleek tweemaal een sta-in-de-weg. Een kwartier voor tijd nam Frankrijk via Mbappé alsnog verder afstand van Zweden: hij maakte zijn tweede doelpunt na een assist van Olise.