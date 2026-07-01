Feestvreugde Mexico eindigt in drama: drie supporters omgekomen

Drie Mexicaanse supporters zijn om het leven gekomen na afloop van de wedstrijd tussen Mexico en Ecuador op het WK, zo meldt persbureau Reuters. De drie fans raakten in de verdrukking in de feestvreugde in Mexico-Stad.

Mexico speelde in de nacht van dinsdag op woensdag in de zestiende finale van het WK, dat deels in eigen land wordt georganiseerd. In Mexico-Stad was het gastland met 2-0 te sterk voor Ecuador. Het was de eerste overwinning in de knock-outfase van een WK sinds 1986, toen er in hetzelfde Estadio Azteca werd gewonnen van Bulgarije.

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De ontlading bij de Mexicaanse fans was logischerwijs groot en na afloop van de wedstrijd stroomden de straten van Mexico-Stad vol met feestvierende voetbalfans. De grootste drukte vond plaats rondom de Paseo de la Reforma, waar voetbalfans zich vaker verzamelen na zeges van Mexico.

Door de enorme drukte raakten verschillende mensen in de verdrukking, zo meldt Reuters op basis van een verklaring van de gezondheidsdienst van Mexico-Stad. Een 44-jarige man en 19-jarige vrouw zijn ter plekke om het leven gekomen na pogingen tot reanimatie. Een 48-jarige vrouw overleed onderweg naar het ziekenhuis. Burgemeester Clara Brugada heeft op X haar medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers en roept supporters op om in het vervolg ‘verantwoordelijk, voorzichtig en met empathie te feesten’.