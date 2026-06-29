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Borussia Dortmund wil Ajax-flop naar Duitsland halen

29 juni 2026, 22:10
Borussia Dortmund wil Ajax-flop naar Duitsland halen
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Opvallend nieuws uit Duitsland: Borussia Dortmund heeft concrete interesse in Benjamin Tahirovic. De Duitse topclub zou de voormalig middenvelder van Ajax al langere tijd volgen en in maart zelfs contact hebben opgenomen met Brøndby.

Dat meldt Sky Sports Duitsland maandagavond. Volgens het medium legde Borussia Dortmund eerder dit jaar al contact met de Deense club over Tahirovic. De belangstelling is de afgelopen weken verder toegenomen, mede dankzij de sterke optredens van de middenvelder op het WK namens Bosnië en Herzegovina.

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Volgens Sky Sports heeft Borussia Dortmund Tahirovic inmiddels op een shortlist geplaatst. Mocht de Bundesliga-club daadwerkelijk doorpakken, dan zou een transfersom van ongeveer tien miljoen euro nodig zijn om de middenvelder los te weken bij Brøndby.

Dat is meer dan het bedrag waarvoor Ajax Tahirovic in de zomer van 2023 overnam van AS Roma. De Amsterdammers betaalden destijds zeven miljoen euro voor de Bosnisch international. Zijn periode in Amsterdam draaide echter uit op een enorme teleurstelling. Na anderhalf jaar vertrok Tahirovic alweer naar Brøndby, dat ongeveer drie miljoen euro voor hem betaalde.

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Benjamin Tahirovic

Benjamin Tahirovic
Brøndby IF
Team: Brøndby
Leeftijd: 23 jaar (3 mrt. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brøndby
25
1
2024/2025
Jong Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Brøndby
15
0

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