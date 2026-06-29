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Johan Derksen fileert Ajax-coach Míchel al na één training

29 juni 2026, 17:20   Bijgewerkt: 17:25
Johan Derksen / Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Johan Derksen heeft stevige kritiek geuit op het beleid van Ajax. De analist begrijpt niets van de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Míchel en stelt dat de Spanjaard onvoldoende Engels spreekt om goed te kunnen communiceren.

Míchel begon vrijdag aan zijn klus als hoofdtrainer van Ajax. Op sportcomplex De Toekomst en had een duidelijke boodschap voor zijn spelers: niemand heeft een streepje voor. In de podcast Groeten uit Grolloo wordt gesteld dat de spelers van Ajax op Spaanse les moeten door de komst van Míchel en zijn assistenten naar Amsterdam: "Dat is te gek voor worden", vindt Derksen.

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"Ze hebben eerst een Duitse avonturier (Sven Mislintat, red.) gehad die miljoenen liet verdampen. Toen hebben ze hem eruit gegooid en Jordi Cruijff aangesteld. Ik snap er niets van, want hij heeft alleen een achternaam die aanspreekt en een netwerk in Spanje. Hij komt dan met deze trainer Míchel, die gedegradeerd is. Hij mag Spaanse assistenten mee en ook de jeugd van Ajax krijgt nu een Spaanse trainer...."

Derksen vervolgt: "Het probleem is dat die Michel ook heeft onderhandeld met clubs uit de Duitse Bundesliga. Alleen hebben die clubs gezegd dat er niet te communiceren zou zijn op basis van het feit dat hij Spaans spreekt en geen Engels. Nu is het zo bij Ajax dat iedereen op Spaanse les moet."

Míchel sprak zich de afgelopen periode echter meerdere keren in het Engels uit, onder meer in een interview op de clubkanalen van Ajax. In hoeverre de taal een belemmering vormt in de dagelijkse praktijk zal de komende periode moeten blijken.

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Noxin
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Noxin
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Als Derksen over 'm loopt te zeiken, dan moet het wel een goede trainer zijn.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Noxin
118 Reacties
1.371 Dagen lid
247 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Derksen over 'm loopt te zeiken, dan moet het wel een goede trainer zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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